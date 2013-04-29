20 هزار نفر در البرز بیمه بیکاری دریافت می کنند/ اشتغال مجدد 543 نفر از بیکاران طی سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، علی ایمانی به مناسبت هفته کار و در آستانه گرامیداشت روز کارگر بعد از ظهر دوشنبه در نخستین نشست خبری با اصحاب رسانه در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در کرج ضمن گرامیداشت مناسبتهای پیش رو به گزارشی اجمالی از فعالیت ها، وظایف، عملکرد این اداره کل در قبال جامعه کارگری طی سالهای 90 و 91 و برنامه های آتی این ارگان پرداخت.



وی با اشاره به جایگاه کارگران در تولید و اقتصاد ملی و اعتلای وطن، نامگذاری سالها از سوی رهبری را موجب برجسته و شاخص تر شدن نقش کارگران در شکوفایی اقتصاد، ارتقای کیفیت تولیدات و نوآوری کارگران خلاق دانست و اظهار داشت: نامگذاری امسال نیز اوج جهاد در دو عرصه سیاست و اقتصاد است و پشت سرگذاشتن تحریم ها و شکستن بغضها و شیطنت های استکبار ارتباطی مستقیم با این قشر تلاشگر دارد.



ایمانی در ادامه با اعلام 379 هزار و 765 جمعیت کارگران بیمه شده استان افزود: از این تعداد 252 هزار و 930 نفر شامل بیمه اجباری و به عنوان مولدین استان در عرصه کار و تولید کارگری هستند.



وی افزود: طی سال 91 تعداد 745 حادثه توسط بازرسان کار در استان بررسی و 691 مورد بازرسی برای شناسایی اتباع خارجی غیرمجاز انجام و هزار و 560 نفر اتباع غیرمجاز شناسایی شده اند.



به گفته ایمانی طی همین مدت 230 کارفرمای متخلف به دادگاه معرفی شده اند.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز همچنین از فعالیت حدود 16 هزار واحد کارگاهی در این استان خبر داد. در حالیکه به گفته وی 945 واحد مشمول کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند.



وی ادامه داد: سال گذشته حدود 15 هزار دادخواست در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف استان رسیدگی شد که برای برخی رای صادر شد و مواردی هم منجر به سازش شد.



ایمانی با بیان اینکه در سه ماه اخیر نیز بیش از هزار شورای سازش در واحدهای تولیدی، تشکلات کارگری، انجمن های صنفی و اتحادیه ها و حتی در جوار شهرک های صنعتی تشکیل و همین تعداد نیز دادخواست مطرح شده است، تشکیل این شوراها را نوعی برون سپاری و واگذاری امور برشمرد و اظهار داشت: شوراهای سازی در کاهش تعداد دادخواستها و کاهش زمان رسیدگی به شکایات تاثیر به سزایی دارند.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه از افزایش تعداد تشکلات کارگری و بالادستی استان در سال جاری خبر داد و گفت: درصددیم نسبت به تشکیل مجمع نمایندگان کارگران، کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی و کارگری و کانون بازنشستگان اقدام کنیم.



وی با اشاره به وجود بالغ بر 20 هزار مقرری بگیر بیکاری در استان، این آمار را در مقایسه با سایر استانها زیاد توصیف و علت را در همجواری با پایتخت و موقعیت خاص جغرافیایی این استان ذکر کرد و گفت: حدود هفت هزار نفر از این تعداد مهاجرین و انتقالی از سایر نقاط کشور به این استان است که در افزایش آمار تعداد مشمولان بیمه بیکاری تاثیر قابل توجهی دارد.



به گفته ایمانی این در حالیست که در برخی استانها تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری هفت هزار نفر است و تامین اجتماعی برای 14 هزار بیکار، بیمه در نظر می گیرد و اشتغال مجدد این افراد نیازمند برنامه ریزی دقیق است.



وی یادآور شد: تعداد 543 نفر از مقرری بگیران بیکاری در البرز طی سال گذشته مجددا به اشتغال مشغول شده اند.



ایمانی در مورد نرخ بیکاری در استان البرز با بیان اینکه البرز چه پیش و چه پس از استان شدن ویژه ترین منطقه در کشور با بالاترین میزان مهاجرپذیری است، اظهار داشت: تعداد جویندگان کار در این استان همواره چشم گیر و از فراوانی بالایی برخوردار بوده و بر همین اساس نرخ بیکاری در این استان نسبت به میانگین کشوری بالاتر است.



وی با مقایسه نرخ بیکاری کشور و استان البرز طی دو سال گذشته یادآور شد: نرخ بیکاری کشور در سال 90، 12.3 درصد و در البرز در همین سال 19.3 درصد بود. در سال گذشته نیز نرخ بیکاری کشور 11.4 و در البرز به 14.1 درصد کاهش یافته است و مشاغل ایجاد شده اعتبار سنجی و راستی آزمایی شده اند.



ساماندهی نیروی انسانی، ساماندهی پرونده های تشخیص، ساماندهی شورای سازش، ترویج فرهنگ سه جانبه گرایی، ساماندهی مقرری بگیران بیمه بیکاری، ساماندهی اتباع خارجی و تقویت شورای هماهنگی ادارات از جمله اولویتهای سال جاری است که ایمانی آنها را برشمرد.