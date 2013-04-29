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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۴۵

حجت الاسلام ترابی:

مشارکت در امر مهم مدرسه سازی یک سنت حسنه است

مشارکت در امر مهم مدرسه سازی یک سنت حسنه است

بروجرد - خبرگزاری مهر: امام جمعه بروجرد گفت: مشارکت در امر مهم مدرسه سازی یک سنت حسنه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر دوشنبه سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز بروجرد بیان داشت: مشارکت در امر مهم و مقدس مدرسه سازی، نوسازی، بهسازی و تجهیز مدارس یک سنت حسنه است.

وی افزود: مدرسه سازی عمل صالح است که در نزد پروردگار اجر و پاداش بسیاری دارد.

امام جمعه بروجرد تصریح کرد: همه افرادی که در این امر مهم مشارکت می کنند از پاداش معنوی و اخروی برخوردارند به خصوص کسانی که این سنت حسنه را در کشور پایه ریزی کرده اند.

وی افزود: دنیا و آنچه که در دنیا است فانی و از دست رفتنی است اما با انفاق از زوال و فنا خارج گشته و بقا خواهد یافت.

حجت الاسلام ترابی اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز که با کمال اخلاص و انگیزه ای خدایی اقدام به عمل پسندیده مدرسه سازی می کنند مال و ثروتشان را دائمی می کنند.

امام جمعه بروجرد در پایان یادآور شد: اگر امروز توانسته ایم بخش مهمی از مشکلات و کمبودها را در کشور حل کنیم با مشارکت خیرین مدرسه ساز بوده است.

کد مطلب 2043396

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