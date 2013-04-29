افراد غیرمتخصص در امور شهرداری کرج نباید دخالت کنند

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه بودجه سال 92 معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کلانشهر کرج چقدر است، اظهار داشت: بودجه سال 92 این معاونت، 18 میلیارد تومان است که حدود پنج میلیارد تومان از آن به بخش فرهنگی اختصاص یافته، مبلغ پیشنهادی برای این بخش، سه میلیارد و 800 میلیون تومان بود که اعضای شورای شهر کرج در جلسه بودجه با توجه به دغدغه های فرهنگی این کلانشهر، بودجه را افزایش دادند.

وی ادامه داد: بودجه سال جاری نسبت به سال 91 افزایش یافته است، هرچند کار فرهنگی گسترده است و نمیتوان برای آن حد و مرز تعیین کرد و بودجه هم هرچقدر باشد صرف خواهد شد، ولی ما باتوجه به اینکه به عنوان یکی از دستگاه های متولی فرهنگی هستیم، به عنوان یک دستگاه موثر و فعال امیدواریم با این بودجه و برنامه هایی که داریم کارهای خوبی در عرصه فرهنگی و آموزش شهروندی در سال 92 انجام دهیم.

معاون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری کلانشهر کرج گفت: من این مطلب که حوزه فرهنگی کم کار بوده است را قبول ندارم حتی این آمادگی را دارم که با کسانی که ادعا می کنند معاونت فرهنگی شهرداری کرج در سال 91 کم کاری کرده است، مناظره کنم و با اصحاب رسانه نیز مصاحبه داشته باشم و توضیح دهم که این معاونت نه تنها کم کاری نکرده بلکه نسبت به سال های گذشته کارهای بیشتری نیز انجام داده است اما کمتر اقدامات خود را اطلاع رسانی کرده ایم.

رضا حسینی تصریح کرد: بخش عمده ای از کارهای ما مربوط به اصلاح امور بود که این کارها را بعضی ها نمی خواهند ببینند، ما اعتقادمان براین بود که بودجه و اعتبارات شهرداری باید در جای خودش مصرف شود که این امر تا حدودی محقق شد، در این حوزه از این بابت باید یک انقلاب فرهنگی ایجاد می کردیم و این کار را انجام دادیم، آمار کارهای انجام شده نشان می دهد که ما مکرر مورد حملات بعضی ها قرار گرفتیم.

معاون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری کلانشهر کرج افزود: در این شهر بعضی از موازی کاری ها و برخی از هزینه های غیرضرور باید قطع می شد که انجام این کار برای ما ایجاد مشکل می کرد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت ما در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی چشمگیرتر از گذشته بوده، ما این را ادعا می کنیم، اضافه کرد: یکی از کار های بزرگی که در این معاونت انجام شد، راه اندازی سازمان فرهنگی و ورزشی بود، سازمانی که ضرورت داشت در شهرداری کرج به عنوان خط حمله معاونت فرهنگی زودتر از بسیاری از سازمان های دیگر راه اندازی شود.

رضا حسینی افزود: ما بودجه محدودی در اختیار داشتیم که در هزینه کرد این بودجه قبلا تصمیم گیری شده و کارهایی ناخواسته به ما تحمیل شده بود، با وجود همه این مسائل ما برنامه هایمان را در همه مناسبت ها برگزار کردیم.

معاون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری کلانشهر کرج اظهار داشت: اگر بخواهیم به نقش شهرداری کرج و معاونت فرهنگی و اجتماعی در ایام و مناسبت های مختلف، کاهش هزینه ها، صرفه جویی و ... ورود کنیم آمار و رقم فراوانی خواهیم داشت.

وی گفت: در تمام مناسبت های ملی، فرهنگی و مذهبی، این معاونت فعالیت خوب و چشمگیری داشته است اما طبیعی است که در انجام کارهای اجرایی به خصوص در حوزه فرهنگ که هرکس تعریفی از آن دارد، انتقاد وجود داشته باشد.

رضا حسینی افزود: بسیاری از دستگاه ها، نهاد ها و افراد از ما طلب کمک مالی کرده اند ولی ما چون آنها را مطابق با آیین نامه ندانستیم از انجام این کار خودداری کردیم، این رد کردن ممکن است آنها را برافروخته باشد و اگر این ها منتقد شده باشند ما نمی پذیریم.

معاون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری کلانشهر کرج اظهار داشت: کسانی که می گویند ضعیف عمل شده است شاید به تعداد انگشتان دست هم نباشند، طبیعی است که در کارها انتقاد وجود دارد و باید هم باشد و ما اگر اعلام کنیم که هیچ انتقادی نیست، یک نوع بی عدالتی و خودبینی است، ولی اگر افراد، گروه ها و کسانی که به نوعی از سفره شهرداری استفاده می کردند چه در دستگاه های اداری و چه در خارج از آن ، که ما این سوءاستفاده ها راقطع کرده ایم، ما آنها را به عنوان منتقد نمی پذیریم، این افراد در حقیقت به دنبال منافع خود هستند.

وی ادامه داد: در صحبت های قبلی اشاره کردم مبنی براینکه شورای شهری ها به هرجهت کارخود را انجام می دهند، درمورد اینکه درآن زمان یک بحث کاری وجود داشته که مورد پسند شورایی ها نبود، یا آن روش باعث شده است که عملکرد ما ضعیف و یا قوی نشان داده شود، هیچ اظهار نظری نمیکنم، من میتوانم عملکرد کاری خود را به تصویر بکشانم.

رضا حسینی گفت: به هرجهت در یک رویه کاری، گروهی اختیاراتی داشتند که من از آن اختیارات نخواهم استفاده کنم، این یک بحث چالشی است، ترجیح می دهم این بحث را نزدیک انتخابات شورا مطرح کنم، حتما در آن موقع مطالب بهتری خواهم گفت.

دخالت افراد غیرمتخصص در امور شهرداری کرج باید قطع شود

وی با تاکید بر اینکه دخالت افراد غیرمتخصص در امور شهرداری باید قطع شود، اضافه کرد: شورا باید یک شورای کارآمد، متخصص و متعهد باشد.

معاون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری کلانشهر کرج افزود: کرج، دیگر آن کرج کوچک نیست، بلکه کلانشهری بزرگ در نزدیکی پایتخت است، باید کسانی که پا به رکاب شورای شهر گذاشته اند خود را محک بزنند و ببینند آیا لیاقت و توان ورود را به شورای شهر برای انجام کار مهم و تصمیم گیری برای این شهر دارند یا خیر، صرفا آمدن، رای آوردن، کسب یک کرسی و رسیدن به یک مادیاتی نباید ملاک باشد، باید خیلی تغییرات را در سال 92 داشته باشیم و ماشاهد این باشیم که کرج آبادتر وپیشرفته از امروز با امکانات رفاهی بسیار خوب برای مردم آنچه که در حقیقت شایسته آن هستند باشد.