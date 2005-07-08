مدال زرين فرنگي و آزاد به نوجوانان مازندراني رسيد

به گزارش خبرگزاري " مهر" دربيست و سومين دوره مسابقات قهرماني مدارس كشور در رده سني نوجوانان 384 كشتي گيراز سه شنبه 14 تيرماه به مدت سه روز به رقابت پرداختند كه در خاتمه دركشتي آزاد نوجوانان استان مازندران با كسب 59 امتياز عنوان نخست را بدست آورد و تيم هاي گيلان و خراسان رضوي به ترتيب 48 و 42 امتياز عناوين دوم و سوم را كسب كردند.

دركشتي فرنگي ، بازهم نوجوانان مازندراني با 64 امتياز عنوان قهرماني را از آن خود كردند و پس از آنها خوزستانيها با 58 و آذربايجان شرقي با 55 امتياز مقامهاي دوم و سوم را به دست آوردند.

درمسابقات كشتي آزاد كه با حضور220 ورزشكاراز 27 استان طي هشت مرحله و با برگزاري 265 مسابقه پايان يافت در وزن 42 كيلوگرم حسن آزادي ازمازندران دروزن 46 كيلوگرم علي كريمي از قزوين در50 كيلوگرم اميربند سازي ازخراسان رضوي در 54 كيلوگرم حميدرضا بشيري ازخراسان در 58 كيلوگرم ، ميثم نصيري از زنجان در 63 كيلوگرم سعيد توكل از مازندران در69 كيلوگرم سينا بخشي نژاد ازگيلان در 76 كيلوگرم رضا قرباني از تهران در 85 كيلوگرم ميثم قنبري از مازندران و در100 كيلوگرم اميرمسعودي ازگيلان گردن آويز طلا را ازآن خود كردند.

درمسابقات كشتي فرنگي هم كه با حضور 164 ورزشكاراز 22 استان كشورطي هشت مرحله و انجام 196 مسابقه برگزارشد در وزن 42 كيلوگرم الياس آقايي ازاردبيل در46 كيلوگرم كيانوش ظريفي پور ازلرستان در50 كيلوگرم محسن حاجي پوراز مازندران در 54 كيلوگرم محمد قنواتي ازخوزستان در 58 كيلوگرم پويا فضل اللهي از تهران در 63 كيلوگرم بهروز باباخاني از تهران در 69 كيلوگرم جواد فيض اللهي ازآذربايجان شرقي در85 كيلوگرم ، يدالله عرب جعفري ازاصفهان و در100 كيلوگرم ميلاد ميرزا محمدي ازآذربايجان شرقي عناوين قهرماني را ازآن خود كردند .

شايان ذكراست دررده سني نونهالان نيز دركشتي آزاد دانش آموزان مازندراني و دركشتي فرنگي دانش آموزان خوزستاني عنوان قهرماني را به خود اختصاص دادند.