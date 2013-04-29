فعال بودن تنها 30 درصد ظرفیت كارخانه های سرب و روی استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد بعد از ظهر دوشنبه در همایش"حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های بخش كشاورزی و معدن را برای تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی افزود: استفاده از ظرفیت های معدن انگوران باید مورد توجه قرار گیرد.



وی با انتقاد از عملكرد برخی مدیران استان ادامه داد: متاسفانه برخی از مدیران استان برای جذب سهم استان از اعتبارات ملی تلاش نمی كنند.



رئوفی نژاد افزود: هریك از مدیران باید سهم خود را در احقاق حقوق مردم استان به درستی انجام دهند.



استاندار زنجان گفت: 600 میلیارد ریال از اعتبارات مرحله دوم پارسال با اولویت طرح های نیمه تمام در استان توزیع شد و عتبارات مربوط به سه ماه نخست امسال نیز به زودی ابلاغ و توزیع خواهد شد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی پرچم حکومت دینی و ولایی را در جهان به احتزار درآورده است، گفت: انقلاب اسلامی ایران جهان اسلام در خواب خفته را بیدار کرد.



وی با اشاره به آثار و برکات انقلاب اسلامی در جهان ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامی شاهد انقلاب های بسیاری در کشورهای منطقه هستیم.



استاندار زنجان به آثار بیداری اسلامی در کشورهای آمریکایی نیز اشاره کرد و افزود: این اسلام بیدار شده هراس و وحشت در وجود استکبار ایجاد کرده است.



رئوفی نژاد افزود: هر اتفاقی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در جهان رخ می داد در پی توسعه طلبی و نفوذ قدرت سیاسی بود ولی پس از پیروزی انقلاب تمام تلاش های دشمن مقابله با این اسلام بود.



استاندار زنجان با اشاره به اینکه کشورهای مسلمان با الگوگیری از امام راحل و شهدای انقلاب در مقابل ظلم و ستم ایستادگی می کنند، ادامه داد: انقلاب اسلامی امروز خود را در مقابل بشریت و مسلمانان جهان مسئول می داند.



رئوفی نژاد ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی با وجود تحریم ها و تهدیدها به دستاوردهای عظیمی در عرصه های مختلف علمی، اعتقادی، نظامی و سیاسی دست یافته است.

وی به خلق حماسه ای دیگر در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و گفت: استان زنجان آماده خلق انتخاباتی پرشور است.

استاندار زنجان وضعیت سیاسی و نظامی کشورهای ترکیه، افغانستان و عراق را مورد تحلیل قرار داد و گفت: هدف دشمنان در کشورهای همسایه، مقابله با ایران اسلامی است.



رئوفی نژاد همچنین به حماسه اقتصادی و تاکیدات مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: با توجه به انقلابی که در نهضت کشاورزی و معادن رخ داده است شاهد تحول عظیمی در مقوله اقتصادی کشور خواهیم بود.

رئوفی نژاد تصریح كرد: برای تحقق حماسه اقتصادی حمایت از سرمایه گذاران،ارتقا كیفیت تولیدات داخلی ونظارت بربازار ضروری است.

استاندار زنجان با اشاره به خلق حماسه گوناگون توسط مردم در کشور، گفت: ملت ایران، ملت حماسه‌ساز و حماسه‌آفرین است که خلق برخی از حماسه‎ها مانند حماسه انقلاب استقرار نظام اسلامی، حماسه اقتصادی 9 دی و حماسه دفاعی در طی 8 سال دفاع مقدس از برجسته‎ترین حماسه‎ها در طی دوران انقلاب است که در سال جاری نیزباید در تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی تلاش شود.



رئوفی‌نژاد با اشاره به انتخابات سال‌جاری انتخابات مظهر حماسه سیاسی است که این حماسه نظام و مملکت را متحول خواهد کرد و در محیط بین‎المللی نیز در خنثی کردن فتنه‌های طراحی شده دشمنان مؤثر است.