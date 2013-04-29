اردوگاه دانش آموزی امام خمینی(ره) در دورود احداث می شود

حسين احمدي در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: نخستین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان دورود طی سالجاری در سالن اجتماعات فرمانداري اين شهرستان برگزار شد.

وی با اشاره به مصوبات و مسائل مطرح شده در این جلسه بیان داشت: در این جلسه ویژه برنامه های گرامیداشت هفته معلم مطرح و در راستای تقدیر شایسته از معلمان تصمیم گیری شد.

سرپرست فرمانداري شهرستان دورود از برگزاری مراسم تقدیر از معلمان این شهرستان خبر داد و افزود: در این جلسه برنامه هاي آموزش و پرورش و نوع مشاركت ساير نهادها و ادارات در راستای برگزاری هر چه بهتر برنامه های این هفته بررسي و تصويب شد.

احمدي در ادامه سخنان خود از احداث اردوگاه دانش آموزی امام خميني(ره) در این شهرستان خبر داد و بیان داشت: این اردوگاه در مساحتی به میزان شش هكتار احداث می شود.

وی یادآور شد: در جلسه شورای آموزش و پرورش نحوه همكاري فرمانداري و همه ادارات و نهادها برای پيشبرد روند اجرايي پرو‍ژه اردوگاه امام خمینی(ره) دورود تشريح و تصويب شد.

سرپرست فرمانداري دورود همچنین بر ضرورت ترویج ارزشهای دینی و اعتقادی در مدارس تاکید کرد و بیان داشت: در اين جلسه مصوب شد كه جلسات تخصصي نماز و قرآن در مدارس دورود برگزار شود.

