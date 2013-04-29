مشاركت حداكثري مردم در انتخابات در بعد جهاني مهم است

عزيزالله سيفي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: انتخابات پيش رو با توجه به همزماني انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر و روستا مهم و حساس است.



وي يادآورشد: با توجه به گذشت چند دهه از انقلاب اسلامي ،چندين انتخاب آزاد وبرگرفته از مردم سالاري در كشور برگزار شده و مردم با حضور چشمگير خود در انتخاب كارگزاران نظام آزادانه شركت مي كنند.



سيفي با اشاره به اهميت انتخابات در كشور عنوان كرد: اکنون نظامی ارزشی با ماهیتی متفاوت از ماهیت سکولار و سرمایه‌داری با پیروزی انقلاب در ایران اسلامی شکل گرفته است و مردم خود در تعيين سرنوشت خود سهيم و دخالت دارند در حاليكه اين امر در هيچ كدام از كشورهاي خاورميانه ديده نشده است.



وي با اشاره به ثبت نام كانديداهاي شوراهاي شهر و روستا در استان يزد افزود: در شهرستان يزد بيش از 441 نفر كانديدا براي شوراي شهر و روستا ثبت نام كردند و از هيجدهم ارديبشهت ماه كار بررسي صلاحيت كانديداها توسط هيئت نظارت شروع خواهد شد.



فرماندار يزد عنوان كرد: تبليغات كانديداهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا پس از بررسي صلاحيت از پانزدهم خردادماه شروع و به مدت يك هفته قبل از شروع انتخابات فرضت تبليغ دارند اما نامزدهاي رياست جمهوري تبليغ آنها از 24 خردادماه آغاز و تا يك روز قبل از انتخابات خاتمه مي يابد.



سيفي گفت:با توجه به اینکه نظام اسلامی ایران ماهیتی متفاوت با افکار سکولاری دارد از همان روزهای آغاز تاسیس دشمنی نظام سلطه با ایران آغاز و تا به امروز نیز در قالب‌های مختلف ادامه داشته است كه با توجه به بلوغ سياسي و بصيرت مردم فهيم اين توطئه ها شكست خورده است.



وي با اشاره به حضور و مشاركت چشمگير مردم استان يزد در تمام صحنه هاي سياسي يادآور شد: مردم دارالعباده يزد همچون هميشه به نداي ولايت لبيك گفته و در اين انتخابات هم با انتخاب اصلح و مشاركت خود رئيس جمهور آينده خود را براي 4 سال ديگر انتخاب مي كنند و همانطور كه در راهپيمايي 22 بهمن حضور داشتند در صندوقهاي راي هم حضور خود را رقم مي زنند.