فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) از توربین بادی ساخت مخترعان البرزی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سردار بهرام حسینی مطلق، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی ( ع ) استان البرز، به اتفاق هیئت علمی و نظارتی از پروژه عظیم و ملی ساخت نسل جدید توربین بادی عمودی، بازدید کرد.

وی با اشاره به لزوم حمایت از نخبگان و مخترعان به ویژه بسیجیان از خودکفایی کشور و تولید علم در داخل به عنوان سرمایه ای ارزشمند یاد کرد.

سردار حسینی مطلق با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان سال جهاد سیاسی و جهاد اقتصادی تولید محصولات پر کاربرد و اثر بخش در حوزه علم و صنعت را گامی مهم در راستای تحقق توسعه اقتصادی داخلی و در نتیجه حماسه اقتصادی دانست.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای مخترعان بسیجی این توربین از حمایت جدی از این طرح منحصر به فرد خبر داد.

این پروژه توسط مخترعان بسیجی استان البرز، بیات و دولتی در دست ساخت می باشد.

مخترع توربین بادی با اشاره به اینکه این اختراع سبب کاهش هزینه تولید برق به طور محسوس و چشمگیر تقریباً بیشتر از 5 برابر ارزانتر خواهد شد، اظهار داشت: ساخت و نصب سریع و آسان و نگهداری با هزینه اندک که خود باعث کاهش هزینه برق تولیدی می شود.



ابوالفضل دولتی از افزایش راندمان 5 برابری تولید انرژی نسبت به اشکال مختلف توربین ها خبر داد و افزود: طراحی ساخت و تولید تکنولوژی کاملاً بومی و ایرانی است.



وی ادامه داد: این توربین قابلیت تولید توان در سرعت های باد کم و احتیاج نداشتن به یک کریدر بادی مشخص به طوری که باد از هر جهت که وزش داشته باشد توان تولید برق را دارد.



وی تصریح کرد: ساخت، نصب و حمل دستگاه به تمام نقاط کشور اعم از مناطق کوهستانی، دشت، کویر، سواحل و جزایر، نصب بر روی تمام شناورها از جمله کشتی ها و اقیانوس پیماها برای تامین برق مصرفی امکان پذیر است.



این مخترع البرزی گفت: پره ها در مقابل بادهای پرسرعت بدون از کار افتادن دستگاه مقاوم است و افزایش تولید بهره وری در کشور و کاهش هزینه تولید به سبب انرژی ارزان قیمت که منجر به رفاه عمومی نیز خواهد شد.





وی با بیان اینکه عدم تخریب محیط زیست و کاهش آلودگی هوا از دیگر ویژگی هایی این اختراع است، اضافه کرد: بی نیازی از سرمایه گذاری هنگفت برای استحصال مواد سوخت فسیلی و صادرات آن به جای مصرف از دیگر ویژگی این توربین ها است.



دولتی ادامه داد: توان رقابتی مجموعه اقتصادی کشور از جمله بخش صنعت، کشاورزی و خدماتی با کاهش هزینه تولید افزایش پیدا می کند.



مخترع البرزی اظهار داشت: این اختراع توسعه توان صادرات اقتصادی و ارزآوری و ایجاد اشتغال فراگیر و امنیت پایدار را به دنبال دارد.



وی تصریح کرد: با توجه به گزارش سازمان انرژی های نو ایران (سانا) در سال 2007 میلادی بیش از 100 میلیارد دلار در بخش افزایش ظرفیت ها ساخت نیروگاه ها تحقیق و توسعه انرژی های نو در دنیا سرمایه گذاری شده است که دستاوردهای عظیم نصیب آنها شده است که تنها در بخش اشتغال زایی و ایجاد شغل این صنعت در اروپا با نصب یک مگاوات برق بادی برای 15 الی 19 نفر شغل ایجاد شده است.



دولتی ادامه داد: به طور مثال در سال 2000 هزار میلادی با دوبرابر شدن توربین های بادی در اروپا در حدود 8 هزار مگاوات برق تولید شده است که برای نیم میلیون نفر اشتغال زایی داشته است.



مخترع البرزی اظهار داشت: ما نیز می توانیم با عنایت مسئولان و با تفکر مدیریت طرح در اقتصاد زیر بنایی کشور در افقی بلندتر صادرات تکنولوژی و انرژی پاک در جهان سهمی جدی داشته باشیم.

به گفته سازندگان این توربین ، روش ساخت این پروژه کاملا در جهان منحصر بفرد بوده و مزایای بی شماری نسبت به نمونه های خارجی آن دارد، که از جمله می توان به هزینه پایین ساخت و تولید آن وهمچنین سهولت در نگهداری و تعمیر آن و نیز قابل استفاده بودن در شرایط مختلف صنعتی، نیمه صنعتی، مجتمع های مسکونی و ... به ویژه در شرایط پدافند غیر عامل اشاره نمود.





