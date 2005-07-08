"آقا و خانم اسميت" به چين رسيد

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، از آنجا كه براد پيت نامدار طرفداران فراواني در پرجمعيت ترين كشور جهان دارد، پخش كننده "آقا و خانم اسميت" در چين اميدوار است فيلم بتواند به فروشي خوب در اين كشور دست يابد. ليو جيانژونگ، مدير شركت پخش كننده فيلم جديد پيت و جولي در چين، مي گويد: "در ماههاي اخير شايعات فراواني درباره اين دو ستاره بزرگ سينما بر سر زبانها افتاده. حالا هم كه فيلم آنها به اينجا آمده، مردم دوست دارند خودشان بر اساس بازي پيت و جولي درباره اين دو قضاوت كنند." نخستين نمايش "آقا و خانم اسميت" چهارشنبه گذشته در پكن برگزار شد و مورد استقبال سينماروهاي چيني قرار گرفت.

"آقا و خانم اسميت" به لطف حضور براد پيت و آنجلينا جولي در نقش يك زن و شوهر آدمكش، در هفته نخست اكران در ايالات متحده به فروشي 50 ميليون دلاري دست يافت. اين تريلر تا هفته گذشته فقط در ايالات متحده رقمي در حدود 150 ميليون دلار فروش داشت. مديران شركت هواشيا اميدوارند "آقا و خانم اسميت" در بازار داخلي چين حداقل 50 ميليون يوان يا شش ميليون دلار بفروشد و در ميان سه فيلم خارجي پرفروش سال تا به اينجا قرار بگيرد.

نكته جالب در مورد اكران "آقا و خان اسميت" در سرزمين اژدها اينكه نشريات سينمايي و بيلبوردهاي تبليغاتي بيش از تأكيد بر خود فيلم، بر ازدواج احتمالي دو ستاره نامدار آن تأكيد مي كنند تا بر فروش فيلم بيفزايند.



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