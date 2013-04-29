همایش ملی علوم و صنایع غذائی در دانشگاه آزاد قوچان برگزار شد

وحید حکیم زاده عصر یکشنبه در حاشیه افتتاحیه دومین همایش ملی علوم و صنایع غذائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهاركرد: با توجه به رشد و افزایش پذیرش دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی در مراکز و موسسات آموزش عالی کشور به ویژه دانشگاه آزاد، افزایش کیفیت آموزشی باید در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد واحد قوچان، پس از برگزاری موفق اولین همایش ملی صنایع غذائی در سال گذشته، دومین همایش ملی را با هدف افزایش کیفیت فعالیت های علمی دانشجویان صنایع غذائی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، پژوهشگران سایر مراکز آموزشی و ایجاد ارتباط علمی میان دانشجویان و اساتید برجسته، در روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار کند.

وی افزود: وجود امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی در دانشگاه آزاد قوچان، می تواند این واحد دانشگاهی را به عنوان یکی از گروه های فعال علوم و صنایع غذائی در شرق کشور تبدیل کند.

دبیر کمیته علمی دومین همایش علوم و صنایع غذائی تصریح کرد: گروه علوم و صنایع غذائی واحد قوچان، علاوه بر پتانسیل بالا در تعریف طرح های پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی ارشد با ایجاد تعاملی سازنده میان دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و صنایع، گام های موثر و چشمگیری در تولید علم برداشته است.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر پژوهشگران ادامه داد: بیش از 1200 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که با توجه به بالا بودن سطح علمی اکثر مقالات، بیشتر بر روی مقالات با نتایج آزمایشگاهی و اکسپریمنتال تمرکز شد و در نهایت پس از بررسی های کارشناسی 98 مقاله در بخش سخنرانی و بیش از 530 مقاله نیز در بخش پوستر پذیرفته شد.