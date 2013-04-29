انتخابات پشتوانه مردمي نظام/ کاندیداها موارد اخلاقی و موازین قانونی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسين احمدي ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری برنامه های سالگرد ارتحال امام (ره) با اشاره به انتخابات خرداد ماه سالجاری اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام "سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي" نامگذاری شده است که تحقق این شعار در گرو مشارکت گسترده در انتخابات است.

وی با بیان اینکه "حماسه" يعني كار خارق العاده، كاري كه با شدت و برجستگي بيشتري انجام شود و اهميت آن دوچندان است، عنوان کرد: امسال دو انتخابات حساس پيش داريم كه نقطه عطفی در راستای حماسه سياسي خواهد بود.

سرپرست فرمانداري شهرستان دورود در ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبري انتخابات را "ليله القدر انقلاب" ناميده اند، عنوان کرد: پشتوانه مردمي نظام ما انتخابات است.

احمدي با بیان اینکه سه ركن در انتخابات ما تأثيرگذار است، افزود: ركن اول هيئت اجرايي و برگزاركنندگان انتخابات، ركن دوم كانديداها و هواداران آنها و رکن سوم انتخابات مشارکت گسترده مردم است.

وی تصریح کرد: در راستای برگزاری هر چه بهتر انتخابات از کاندیداها و هواداران آنها انتظار رعايت موارد اخلاقي و موازين قانوني را داريم، اينكه بداخلاقي نكنند تا بي نظمي به وجود نيايد.

سرپرست فرمانداري شهرستان دورود با بیان اینکه ركن سوم انتخابات مشاركت مردمي بود که اين ركن خيلي مهم است و مصونيت به نظام ما مي دهد، عنوان کرد: باید بسترهای لازم برای حضور گسترده مردم در انتخابات فراهم شود.

احمدی در ادامه سخنان خود در رابطه با برنامه های بزرگداشت سالگرد امام خميني (ره) عنوان كرد: قبل از انتخابات، مي بايست يك كار حماسي ديگر هم انجام دهيم و آن برنامه ريزي براي برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم بزرگداشت ارتحال امام (ره) است.

وي تصریح كرد: در این راستا هر ساله بايد كم و كيف برنامه ها آسيب شناسي شده و از حالت تكراري و روزمرگي خارج شود.

احمدي با بیان اینکه هركس در حد توان و ظرفيت خودش بايد كار كند و آوردن عذر و بهانه هاي اداري قابل قبول نيست، یادآور شد: بايد با دل و جان براي اين معرفی هرچه بیشتر شخصیت امام خمینی(ره) كار كنيم.