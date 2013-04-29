مصوبات شوراهای روستایی ضمانت اجرایی ندارد/ لزوم ارتقاء جایگاه قانونی شورا

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که ظهر دوشنبه در مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل برزار شد، برخی از روسای شوراهای اسلامی شهر و روستایی استان اردبیل با آسیب شناسی شوراها اعمال سلایق سیاسی و تفکرات گروهی و باندی و حتی طایفه ای در شوراهای روستایی را مهمترین چالش های این نهاد مردمی عنوان کردند.

همایش روز ملی شوراها امسال در حالی برگزار شد، که مصادف شدن آن با چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا موجب افزایش حساسیت کار شوراها و نیز بیان برخی انتقادات شده است.

شوراهای روستایی ضعیف تر از شوراهای شهری هستند

چنانچه عضو شوراهای اسلامی روستایی استان اردبیل با انتقاد از عدم ضمانت اجرایی مصوبات شوراها بویژه در حوزه روستایی تاکید دارد که شوراهای روستایی ضعیف تر از شوراهای شهری هستند.

صالح بهراد که در همایش روز ملی شوراها سخن می گفت، اضافه کرد: اجرای مصوبا شوراها نیازمند تجدید نظر در قانون بوده و بی شک موفقیت بیشتر شوراهای روستایی در گرو تغییر قانون مربوط به این نهاد است.

وی با بیان اینکه روستاها از مشکلات و مسایل مختلفی برخوردارند یادآور شد: باید عوامل و ابزار لازم برای اجرای مصوبات فراهم شود تا اقدامات اساسی در زمینه های مختلف اتفاق بیافتد.

عضو شوراهای اسلامی روستایی استان با بیان اینکه شوراهای روستایی حتی توان دهیار را ندارند، عنوان کرد: باید بازنگری در این خصوص انجام شود تا مصوبات شوراهای روستایی همانند شوراهای شهری ضمانت اجرای داشته باشد.

چالش در شوراها به دلیل خلاءهای قانونی است

عضو شوراهای شهری استان اردبیل نیز خواستار ارتقا جایگاه قانونی شوراها شد و با بیان اینکع جایگاه شورا در قرآن و قانون اساسی نیز آمده است، افزود: اصل ششم، هفتم و 100 قانون اساسی به صراحت در خصوص جایگاه شوراها و نحوه فعالیت شوراها اشاره کرده است.

ولی قاسمی در عین حال با بیان اینکه اما این نهاد نوپا هم اکنون با یک سری آسیب ها و چالش هایی مواجه است، یادآور شد: این آسیب ها تنها با برطرف شدن خلاء های قانونی مرتفع خواهد شد.

وی اعمال سلایق سیاسی، تاکید بر تفکر و منافع گروهی و باندی، طایفه نگری در شوراهای روستایی، بی توجهی برخی به شوراها و مصوبات آن، عدم آگاهی نسبت به قوانین از سوی شوراها و... را از جمله چالش های پیش روی شوراهای اسلامی شهر و روستا برشمرد.

رئیس شورای شهر مشگین شهر با ابراز امیدواری نسبت به رفع این آسیب ها در دور چهارم شوراها، هیچ خدمتی را بالاتر از خدمت به مردم ندانست و متذکر شد: اعضا شوراها باید با آسیب شناسی و آگاهی یافتن از قوانین تلاش کنند که نقیصه های موجود برطرف شود.

وی علاوه بر این دادن وعده ها و قول های خارج از توان در زمان انتخابات را از دیگر چالش های این نهاد برشمرد و بیان داشت: در دور سوم این چالش بیشتر به چشم می خورد، اما باید ملاک عمل قانون باشد تا مورد پذیرش و مقبولیت قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان خلخال و هشتجین نیز در این همایش شوراها را یکی از ثمرات و برکات انقلاب برشمرد و متذکر شد: شوراها تبلور حضور مردم، دیدگاه ها، افکار و اندیشه و خواسته های مردمی است.

تشکیل شوراها نقطه عطف مدیریت مشارکتی در کشور است

منوچهر آقایی تشکیل شوراها را نقطه عطف مدیریت مشارکتی در کشور عنوان کرد و گفت: مدیریت شهری زمانی عملکرد مناسب خواهد داشت که در چهارچوب سیاست های شهری برنامه ریزی باشد که در این سیاست نیز مشارکتی بودن از مهمترین ویژگی است.

وی با بیان اینکه شوراها بیشترین تاثیر را در نظام اسلامی دارند و قوی ترین نهاد اجرایی در الگوی اجتماعی است، ادامه داد: تحقق مشارکت مردم در نظام در گرو توجه به شورا و توسعه مشارکت شهروندان بوده که در وضع موجود و براساس عملکرد شوراها این مهم با مشکل مواجه است.

آقایی عدم توجه به شوراها در برخی از سطوح مدیریتی را از مهمترین مشکلات شوراها برشمرد و تصریح کرد: دستیابی به جامعه آزاد نیازمند توجه به یافته های علمی در عرصه تهدید و فرصت شورا ها است، چرا که شوراها به مسائل و مشکلات محلی اشرافیت داشته و می توانند مساعدت بیشتری در این خصوص داشته باشند.

وی مهاجرت از روستا به شهر را از مهمترین مشکلات مدیریتی دانست و با بیان اینکه هم اکنون از جمعیت 34 هزار نفری هشتجین 15 هزار نفر باقی مانده است، ادامه داد: مدیران باید به شهرها و روستاها توجه داشته و شوراها را در این امر یاری کنند.

رئیس شوراهای اسلامی استان اردبیل نیز در این همایش با اعلام خداحافظی از شوراها بعد از سه دوره و در مجموع 14 سال این تصمیم را غم انگیز توصیف کرد و با اشاره به اتفاقات شش شال عمر شورای سوم افزود: در سطح کشور شوراهای استان اردبیل فعال تلاشگر و بی حاشیه بوده است.

جواد قرآن نویس شوراهای روستایی را موفق ترین شوراهای استان برشمرد و اضافه کرد: تلاش شوراها در کنار هماهنگی با نمایندگان استانی و بین دستگاهی می تواند این موفقیت ها را بیشتر کند.

انتقادات به شوراها براساس واقعیت باشد

وی با بیان اینکه در شش سال عمر شورای سوم تنها دو نمانیده سلب عضویت و یک شورا نیز منحل شده است، متذکر شد: انحلال این شورا به دلیل سیاسی یا عوامل دیگر نبود بلکه این شورا به حدنصاب نرسید.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل به اشاره به انتقادات تند برخی از شوراها و بی مهری نسبت به آن یادآور شد: البته باید مشخص شود که درآمدهای شوراها و مساعدت های دولتی محدود بوده تا قضارت ها براساس آن صورت گیرد.

وی با طرح این پرسش که وقتی درآمدهای شوراها محدود بوده و منابع مالی ندارند، چه فعالیتی می توان انجام داد، عنوان کرد: شورای شهر اردبیل باید الگوی شوراهای استان باشد، چرا که فعالیت های عمرانی، هماهنگی بین دستگاهی بویژه با شهردار و... ملموس و بی نظیر است.

قرآن نویس یکی از سالم ترین شورای کشور را شورای اسلامی شهر و روستای استان اردبیل برشمرد.