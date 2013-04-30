به گزارش خبرنگار مهر، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ در آستانه صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی بیانیه ای خطاب به سران سه قوه صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

چند سال قبل از اين، بنده درباره‌ فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه كنيد. به زبان گفتن كه مطلب تمام نميشود؛ عملاً با فساد مبارزه كنيد. هى بگوئيم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، كو؟ در عمل چه كار شد؟ چه كار كرديد؟ اينهاست كه انسان را متأثر ميكند.



بيانات مقام معظم رهبری (مدظله)در ديدار مردم آذربايجان‌- 28 بمهن 1391



ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر احمدی­ نژاد



ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر لاریجانی



ریاست محترم قوه­ی قضائیه، حضرت آیت الله آملی لاریجانی



سلام علیکم



با نگاهی به زندگانی و سیره حکومتی نبی اعظم(ص) وحضرت امیرالمومنین(ع)، در می­ یابیم مسأله­ ی عدالت به عنوان یکی از ارکان اصلی حکومت اسلامی می درخشد.

انقلاب اسلامی ما نیز مقوله عدالت را کانون توجه خود قرار داده است و منویات امام راحل(ره) و خلف صالح ایشان، امام خامنه­ ای(مدظله) همواره لبریز از دغدغه­ عدالت و درد مستضعفین و خان­ گَزیده­ ها بوده است.



انقلاب اسلامی ما حاصل خون­دل شیرزنان و رشادت بزرگ مردانی از همین قشر مظلوم است و کماکان در چهارمین دهه از حیات طیبه­ی این انقلاب نیز همان ولی نعمتانِ پابرهنه با تمام وجود به یاری اسلام و نظام اسلامی ایستاده­ اند و همواره در آزمون­های حساس، در جهاد علیه دشمن بعثی و منافقین فتنه­ گر و امثال ذلک، مستضعفین و رنج­ دیده­ها در خط مقدم قرار داشته­اند. و این خود نشانگر آن است که اقشار مظلوم و مستضعف، نظام اسلامی را از خود می­دانند و این مسأله وظیفه­ ی مسئولین در استقرار عدالت و استیفای حقوق مظلومین را پررنگ­تر می­ نماید.



در طول سال گذشته وقایعی بر فضای داخلی کشورمان گذشت که به حق قلب هر دلبسته­ ی به نظام و انقلاب را به درد می­آورد. متأسفانه در شرایطی که ملت انقلابی ما در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی بودند و سایه­ ی تورم بر دوش اقتصاد ملی سنگینی می­کرد، فضای حاکم بر رفتار مسئولین نظام اسلامی به جای آنکه صحنه­ ی همدلی و یکپارچگی در مقابل مشکلات باشد، ورطه­ ی دعوا و مِراء، آنهم در مقابل دیده­ ی دشمنان فرصت طلب بود.

این روزها که نظام اسلامی ما در انتظار انتخابات ریاست جمهوری به سر می­برد، بیم آن وجود دارد که با تشدید فضای جدالی که دامن برخی از سیاسیون کشورمان را گرفته است، انتخابات آتی که می­تواند بستر حماسه­ ی سیاسی ملت باشد، عملاً به تهدید ملی تبدیل گردد. به همین روی و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری(مدظله) مبنی بر هویت مطالبه­ گر جنبش دانشجویی و وظیفه­ ی پاسخگویی مسئولان و در چهارچوب فریضه­ ی همگانی «نصیحة لأئمة المسلمین» بر آن شدیم تا چند سطری- به هدف یادآوری برخی آرمان­های بر زمین مانده­ی انقلاب عزیزمان - خدمتتان ارائه نمائیم.



رؤسای محترم قوای جمهوری اسلامی ایران



علی رغم جایگاه والای عدالت در سیره سیاسی ائمه معصومین(علیهم السلام) که تمامی وجوه عدالت من جمله عدالت اقتصادی و قضائی و اجتماعی را در حد اعلی مورد تأکید قرار می­دهد و علی رغم توجه ویژه انقلاب اسلامی ما به این مسأله، متأسفانه جمهوری اسلامی در عمل و در تقابل با گرگ­های های ضد عدالت، از کاستی­ هایی رنج می­برد.

پدیده­ های شومی چون معضل آقازادگی و اتفاقات ناگواری چون فساد­های کلان مالی و... راه نیل به عدالتِ مرضیّ الهی را سد کرده­ اند و با کمال افسوس شاخ و برگ این شجرة­ی خبیثه در قالب رشوه­ گیری و رانت­ خواری و ناشایست­ه سالاری های خرد و کلان به سطوح مختلف دستگاه­های حاکمیتی رسیده است. و در این میان خلأها و نارسایی­ های قانونی و فقدان عزم انقلابی برخی مسئولین جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و ضعف ساز­وکار­های نظارتی بستر رشد بی­ عدالتی را فراهم کرده است. البته در این بین نباید از نقش بی­ بدیل نفوذ و هیمنه مفسدین و عناصر ذی­نفع در دستگاه­های قضائی و قانون­گذاری و اجرایی کشور غافل شویم.

مسائلی همچون:



تصویب برخی طرح های مشکوک، مقابله با بعضی طرح های امید بخش(نظیر طرح نظارت بر نمایندگان) و پرداختن به مسائل دست چندم و حاشیه ای در مجلس، برخورد سرشار از عطوفت قوه قضائیه با برخی متهمان کلان(نظیر به درازا کشیدن چندین ساله صدور حکم برخی کلاهبرداران و البته نظیر موارد کلان­تر که متأسفانه از ذکر آنها معذوریم و حضرات مستحضرید!) در مقایسه با برخورد قاطعانه با هرگونه رفتار مجرمانه ای در قبال عده ای از آقایان و آقازادگان

عدم وقع بانک مرکزی و دولت به ساماندهی و پیگیری بده­کاران کلان، عدم شفافیت کافی دستگاه­های اجرایی در مورد صرف بودجه تخصیص یافته، صرف مخارج غیرضروری جهت برگزاری برخی مراسمات در شرایط فعلی اقتصادی، همگی مسائلی هستند که از داخل پیکره­ ی نهاد­های تحت مدیریت شما به گسترش فساد دامن می­زنند و به درست یا نادرست مردم شما را در برابر آن ها مسئول می­بینند.

در حالی که یکی از وجوه تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر عدم برخورد شعاری با مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی، آن است که عدم تطبیق عملکرد ذکر شده شما با شعارها و حرف هایتان موجب تخریب و انزوای گفتمان عدالتخواهی خواهد شد و برخود با مفاسد اقتصادی موجبات امید اقتصاد سالم ورشد شکوفایی تولید ملی را فراهم می آورد.



رؤسای محترم سه قوه



این نامه نه به جهت تخریب و افتراء علیه حضرات عالی بلکه در راستای ماموریت بسیج دانشجویی و به نیت یادآوری برخی نکات به مسئولین عزیز در سالروز صدور فرمان امام خامنه ای(مدظله) در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی نگارش یافته است. امیدواریم تا این اقدام، موثرِ به خیر واقع گردد و بی­ صبرانه منتظر پاسخ شما هستیم.



همچنین در پایان اعلام می داریم با توجه به نزدیک شدن به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری، از همه افرادی که به نوعی احساس تکلیف کرده و در صحنه حاضر شده اند توقع می رود ضمن اعلام موضع صریح درمورد اصل این فرمان و مشخص کردن نسبت خود با محتوای بند بند آن، در فرصت باقی مانده تا روز برگزاری انتخابات، برنامه روشن و دقیق خود را در راستای جامه ی عمل پوشاندن به این فرمان تشریح نمایند.



و السلام علی من اتبع الهدی



شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران بزرگ