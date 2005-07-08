دكتر منصوري:1400 واحد پژوهشي در كشور تاسيس مي شود // به ازاي هر يك ميليون نفر، دو هزار پژوهشگر خواهيم داشت // توسعه علمي بايد متناسب با جمعيت و نيازهاي كشور باشد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر رضا منصوري در اولين نشست كميسون دايمي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كه ظهر امروز (پانزدهم تير ماه) در ساختمان وزارت علوم برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود : سه شوراي قبلي كه در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين 30 سال تشكيل شدند با شكست هايي مواجه شدند. شوراي چهارم علوم، تحقيقات و فناوري بايد از اين شكست ها در جهت توسعه علمي كشور عبرت بگيرد.

وي تصريح كرد: كشمكش هاي دستگاهي و عدم استقرار در فعاليت ها از جمله دلايل شكست شوراهاي گذشته بوده است. اميدواريم كه شوراي چهارم، پيوسته در حال تكامل باشد و به طور دايمي در جهت توسعه علمي كشور گام بردارد.

منصوري افزود: هر دستگاهي در كشور بايد براي رسيدن به اهداف و پيشرفت، سياستگذاري هاي لازم در آن حوزه را انجام دهد. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز بايد در بسياري از موارد سياست هاي مناسبي را اتخاذ كند.

وي يادآور شد: در حال حاضر استان هاي كشور در مقايسه با استان تهران پژوهش يافته نيستند. اين درحالي است كه توسعه علمي كشور بايد متناسب و متوازن با جمعيت و نيازهاي كشور صورت گيرد.

معاون پژوهشي وزارت علوم تصريح كرد: بيش از 340 پروژه كاربردي در تهران اجرا شده ولي در ديگر استان ها اين رقم پايين تر است. در واقع با كمبود پروژه هاي تحقيقاتي در استان ها مواجه هستيم. در زمينه قراردادهاي دانشگاه ها با صنايع نيز استان هاي كشور نسبت به تهران سهم كمتري دارند. در اين زمينه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد سياستگذاري هاي لازم را براي محقق كردن توزيع مناسب علم و پژوهش در همه كشور انجام دهد. ضمن اينكه وزارت علوم بايد توجه به پژوهش هاي كاربردي را در دستور كار موسسات پژوهشي قرار دهد.

وي به تعداد پژوهشگران كشور در پايان برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و افزود: در انتهاي برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده كه به ازاي هر 1 ميليون نفر 2 هزار نفر پژوهشگر در كشور وجود داشته باشد.

دكتر منصوري تصريح كرد: تأسيس 1400 واحد جديد پژوهشي نيز از برنامه هاي در دست اقدام وزارت علوم است كه در اين زمينه نيز بايد سياستگذاري و برنامه ريزي لازم صورت گيرد.

وي خاطرنشان كرد: ايران در مقايسه با برخي از كشورهاي منطقه از نظر توليدات علمي و ارائه مقالات علمي رتبه اول را دارد. در اين زمينه نيز بايد سياستي را اتخاذ كنيم تا بر اساس سند چشم انداز بيست ساله، كشور را به سطح بالاتري از رشد علمي در جهان برسانيم.

معاون پژوهشي وزارت علوم افزود: در رشد و پيشبرد پژوهش بايد تمام مولفه ها در نظر گرفته شود تا كليه ساختارهاي ملي را شامل شود. انجام تحقيقات و توسعه بايد در تمام سطوح كشور انجام شود.

دكتر رضا منصوري افزود: به كارگيري نتايج تحقيقات و تجاري سازي يافته ها و اينكه از چه نهادهايي براي محقق كردن اين امر بايد استفاده كرد، از ديگر مسائل مهمي است كه بايد به آن توجه كرد.