برنامه های روز زن شهرستان ورامین اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی عصر دوشنبه در یک نشست خبری گفت: تزیین فضای داخلی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین با پرچم ونصب بنر، انتشار نشریه طه در مقام وشخصیت استاد شهید مطهری، برگزاری مسابقه فرهنگی به صورت غیر حضوری از محتوای نشریه طه، نشست دانشجویی ویژه خواهران با سخنرانی استاد رجبی، نشست دانشجویی ویژه برادران با مداحی از سوی هیئت دانشجویی منتظران مهدی(عج) از جمله برنامه های شهرستانی مرکز علمی کاربردی شهرداری ورامین به مناسبت گرامیداشت روز زن و میلاد حضرت زهرا(س) و امام خمینی(ره) است.

وی افزود: نشست اساتید با حضور مسئولان دانشگاه با اهدای لوح تقدیر و هدیه به مناسبت روز معلم، تجلیل از پرسنل و بانوان مرکز با اهدا تقدیر نامه و هدیه به مناسبت گرامیداشت روز زن، برگزاری مسابقه پیامکی ویژه میلاد حضرت زهرا(س) وحضرت امام خمینی(ره)، اهدای لوح تقدیر به بانوان دانشجوی همنام حضرت زهرا(س)، اهدای لوح تقدیر به برادران دانشجوی همنام با حضرت امام خمینی(ره)، برگزاری تور ورامین گردی و برگزاری یک دوره ختم قرآن و تقدیم به ساحت مقدس حضرت زهرا (س) وحضرت امام خمینی(ره) و استاد شهید مطهری نیز از دیگر برنامه های آن دانشگاه است.

حجت الاسلام محمودی در ادامه افزود: روز چهارشنبه 11اردیبهشت ماه نیز از ساعت 9صبح در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا مراسم گرامیداشت روز زن برگزار شده و طی آن از کارکنان خواهر این واحد دانشگاهی تجلیل به عمل خواهد آمد و برگزاری جشن بزرگ میلاد کوثر در سالن اجتماعات بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین نیز روز چهارشنبه از ساعت 10صبح از سوی بسیج ادارات ورامین برگزار می گردد و طی آن از خواهران نمونه در زمینه های اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی و... تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی ادامه داد: دراین مراسم برنامه های متنوع و متعددی برای خواهران در نظر گرفته شده که از جمله می توان به برگزاری مسابقه فرهنگی از زندگی نامه حضرت زهرا(س) واجرای مولودی خوانی وسخنرانی اشاره کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران گفت: جشن های میلاد کوثر همچنین از سوی حوزه های مقاومت بسیج خواهران برگزار می گردد که به ترتیب در 10اردیبهشت ماه جشن میلاد حضرت زهرا(س) در تالار هامون ساعت 4 بعدازظهر توسط حوزه حضرت فاطمه (س)، 11اردیبهشت ماه جشن میلاد حضرت فاطمه (س) در سالن بصیرت آموزش و پرورش جوادآباد، ساعت10صبح توسط حوزه حضرت مریم(س)،11 اردیبهشت ماه جشن گرامیداشت روز زن در حسینیه مسجد کارخانه قند، ساعت 10صبح توسط حوزه کوثر(س)،11اردیبهشت جشن میلاد حضرت زهرا(س) و روز مادر در حسینیه ثارالله ساعت 9:30توسط حوزه فدک، 11اردیبهشت جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) در سالن سرمد پیشوا، ساعت 9:30 توسط حوزه حضرت نرجس، 12اردیبهشت جشن میلاد حضرت زهرا(س) در حسینیه ثارالله و ساعت 17 توسط حوزه حضرت رقیه(س) جشن های مذکور به اجرا در می آید.

وی برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س) در دادگستری ورامین را یاد آور شده و تصریح کرد: در این جشن که عصر امروز در سالن اجتماعات دادگستری شهرستان ورامین برگزار می گردد از خواهران نمونه دستگاه قضایی شهرستان تجلیل به عمل خواهد آمد.

امام جمعه موقت ورامین گفت: پس از جشن دادگستری دو جشن دیگر در حوزه علمیه خواهران حضرت کوثر(س) توسط مدیریت این حوزه و نیز مدرسه نمونه سوده ورامین توسط اداره آموزش و پرورش ورامین برگزار می شود.