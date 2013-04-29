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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۳۸

المنار گزارش داد:

خنثی سازی تلاش صهیونیستها برای حصار کشی بخش لبنانی روستای الغجر

خنثی سازی تلاش صهیونیستها برای حصار کشی بخش لبنانی روستای الغجر

شبکه المنار لبنان در گزارشی به تلاشهای ارتش این کشور در برابر توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی علیه لبنان اشاره کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار در گزارشی به خثنی سازی تلاش صهیونیستها برای دیوار کشی به دور بخش لبنانی روستای الغجر و تثبیت اشغالگری آن پرداخته است.

المنار بیان کرد: ارتش لبنان تلاش اسرائیلی ها برای کشیدن سیم خاردار در اطراف روستای الغجر از سه طرف را با شکست روبرو کرد.

این شبکه لبنانی گزارش داد: ارتش لبنان ضمن هشدار شدید اللحن به اسرائیل درباره هر اقدامی در این زمینه نامه ای به سازمان ملل فرستاد که متعاقب آن پائولو سرجیو فرمانده نیروهای یونیفل طی سفری به فلسطین اشغالی، مخالفت لبنان با حصار کشی بخش لبنانی روستای الغجر را به اسرائیلی ها گوشزد کرد که به دنبال آن رژیم صهیونیستی پذیرفت و عملیات حصار کشی را به تعویق انداخت.

کد مطلب 2043433

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