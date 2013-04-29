تولید 32.5 هزار تن گوشت قرمز و سفید در بابل

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود غلامی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه کشاورزی بابل با اشاره به اینکه در سال گذشته بالغ بر 32 هزار و 590 تن گوشت قرمز و سفید در این شهرستان تولید شد، افزود: از این میزان تولید، 8 هزار و 522 تن گوشت قرمز و 24 هزار و 68 تن گوشت سفید بوده است.

وی افزود: سال گذشته بیش از 74 هزار تن شیر به ارزش اقتصادی بالغ بر 412 میلیارد و 500 میلیون ریال در این شهرستان تولید و به بازار عرضه شد.

غلامی، ارزش اقتصادی گوشت قرمز را بالغ بر هزار و 704 میلیارد ریال و گوشت سفید را بیش از 698 میلیارد و 788 میلیون ریال اعلام کرد.

وی افزود: در این شهرستان بیش از 110 هزار راس دام سنگین و 203 هزار و 845 راس دام سبک و 264 واحد مرغداری صنعتی به ظرفیت بالغ بر سه میلیون و 514 هزار قطعه وجود دارد.

بابل یکی از قطب های تولید گوشت قرمز در مازندران است.