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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۳۰

فوتبال زیر 14 سال آسیا - مشهد/

شاگردان صالح با اقتدار صعود کردند/ چهارمین پیروزی برابر پاکستان

شاگردان صالح با اقتدار صعود کردند/ چهارمین پیروزی برابر پاکستان

تیم فوتبال زیر 14 ساله های ایران با برتری مقابل پاکستان با اقتدار به مرحله نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی نخستین دوره رقابتهای فوتبال زیر 14 سال (نونهالان) آسیا امروز دوشنبه با برگزاری دو دیدار از گروه D در مشهد به پایان رسید که در یکی از این دیدارها تیم نونهالان ایران با برتری 3 بر صفر مقابل پاکستان به کار خود در این رقابتها پایان داد.

در این بازی که در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار شد تیم ایران در نیمه نخست یک گل به حریف زد(ذبیح الله کوهکن) و در دقایق پایانی نیمه دوم هم دو گل دیگر را توسط مهدی محمدیاری وارد دروازه پاکستان کرد تا به چهارمین برد متوالی خود دست یابد و جمع امتیازاتش را به عدد 12 برساند تا با اقتدار به مرحله نهایی این مسابقات صعود کند. پاکستان هم با 9 امتیاز در رده دوم جدول رده‌بندی این گروه ایستاد و به همراه تیم کشورمان به مرحله نهایی این مسابقات راه یافت. مهدی محمدیاری که در دقایق پایانی بازی امروز دو گل به ثمر رساند جمع گل‌های خود را در این تورنمنت به عدد 9 رساند تا بهترین گلزن ایران لقب گیرد. در دیگر بازی امروز تیم هند با نتیجه 3 بر صفر تیم ترکمنستان را شکست داد.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، دو تیم برتر گروه‌های 8 گانه راهی مرحله نهایی این مسابقات می‌شوند که میزبان آن پس از پایان دیدارهای مراحل گروهی مشخص خواهد شد. تاکنون تیم‌های عربستان و یمن از گروه A، عراق و سوریه از گروه B، تاجیکستان و افغانستان از گروه c، کره جنوبی و چین از گروه G و کره‌شمالی و ژاپن از گروه H جواز حضور در مرحله نهایی این جام را بدست آوردند. ضمن اینکه تیم‌های قطر، امارات، عمان، بحرین، لبنان، کویت و اردن هم جزو تیم‌های که با ناکامی در مرحله انتخابی، از صعود به مرحله نهایی باز ماندند.

جدول رده‌بندی گروه D:
1- ایران 12 امتیاز - تفاضل گل 24+
2- پاکستان 9 امتیاز - تفاضل گل 13+
3- هند 6 امتیاز
4- قرقیزستان یک امتیاز - تفاضل 19-
5- ترکمنستان یک امتیاز - تفاضل گل 20-
 

کد مطلب 2043438

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