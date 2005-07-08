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۱۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۳:۰۴

از روز دوشنبه آينده

نمايش عروسكي كلاغها در تالار نو

نمايش عروسكي " كلاغها" نوشته رضا صمد پور و به كارگرداني شيوه مسعودي از روز دوشنبه 20 تير ماه در تالار نو مجموعه تئاتر شهر روي صحنه خواهد بود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر ، در اين نمايش بازگيران بخش زنده و عروسكي را هومن خدادوست، نازيلا نوريشاد، مرجان پور غلامحسين ، شراره طيار و بهادر مالكي تشكيل مي دهند.

ديگر عوامل اين نمايش عبارتند از سپيده ابراهيم ( دستيار كارگردان) ، فرشته مستوفي و محسن ميرزاخاني ( منشي صحنه) منوچهر شجاع ( طراح صحنه ) ، نادر بهرامي ( مسئول روابط عمومي ) سهيلا باجناق ، ندا نجفي ، فاطمه حسين زاده ( طراحان وسازندگان عروسك) ، افسانه قلي زاده ( طراح گريم).

بر اساس اعلام روابط عمومي تئاتر شهر درخلاصه اين نمايش آمده است: دو كلاغ وارد خانواده اي مي شوندكه اين ورود در نهايت منجر به ارتباط صميمانه كلاغ ها با فرزند خانواده - دريا- مي شود. كلاغها كوشش مي كنند تا به دريا در ياد گيري درس و موسيقي كمك كنند اما پدرخانواده از اين ارتباط چندان راضي نيست...

نمايش عروسكي " كلاغها" همه روزه بجز شنبه ها از ساعت 20 در تالار نو مجموعه تئاتر شهر به مدت 60  دقيقه روي صحنه خواهد بود.

کد مطلب 204344

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