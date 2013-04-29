انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین این سازمان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، گفت: این تفاهم نامه در اجرای اهداف سند چشم انداز نظام و برای بهره وری مستمر و نهادمند از خرد جمعی و ارتقاء کمی و کیفی هدف ها و برنامه های مشترک جهت ارتباط و همکاری با موسسات علمی، آموزشی و پژوهشی امضاء شد.

وی همچنین اظهار داشت: بر اساس این تفاهم نامه تعهدات و وظایف سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان مشخص شده که بر اساس آن به تعهدات عمل می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تاکید بر اینکه مدت این تفاهم نامه پنج سال است افزود: در صورت تمایل و تداوم فعالیتی مشترک هر یک از طرفین تفاهم نامه قابل تمدید خواهد بود.

موسوی گسترش پژوهش های کشاورز محور، تولید دانش فنی، تبدیل ایده به محصول در بخش کشاورزی، انجام همکاری های آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی، علمی، خدمات آزمایشگاهی، تعریف هدایت و اجرای پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را موضوع این تفاهم نامه برشمرد.

وی در خاتمه اهداف این تفاهم نامه را شامل همکاری آموزشی، علمی، پژوهشی برای اجرای طرح ها، برگزاری دوره های آموزشی مشترک، برگزاری همایش ها و کنفرانس های ملی و استانی و ...، همکاری در ارائه خدمات علمی و آزمایشگاهی، بستر سازی لازم برای ارتقاء همکاری پژوهشی و انتقال فناوری، همکاری اعضای هیئت علمی طرفین به عنوان اساتید راهنما و مشاور، انتشار مستندات و انتقال نتایج و یافته های تحقیقاتی و اطلاع رسانی در زمینه های مرتبط با توافق طرفین عنوان کرد.