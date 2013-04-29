تلاشهای عمار حکیم برای کاهش تنشها/ دیدار بارزانی و مالکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، هادی جلو مرعی تحلیلگر سیاسی عراقی با اشاره به تلاشهای عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با گروههای سیاسی این کشور آن را در کاستن از فضای اختلافات موجود موثر دانسته است.

وی افزود: تلاش های عمار حکیم در کاهش مشکلات میان گروههای سیاسی عراق نقش به سزایی دارد و زمینه حل بحران موجود را فراهم می آورد و مانع از حرکت کشور به سوی مشکلات طایفه ای خواهد شد.

این در حالی است که عمار حکیم طی روزهای گذشته با تعدادی از مسئولان عراقی از جمله خضیر الخزاعی معاون رئیس جمهوری، نوری المالکی نخست وزیر، اسامه النجیفی رئیس پارلمان، کرار الخفاجی رئیس هیئت سیاسی جریان صدر، صالح المطلک معاون نخست وزیر و هاشم الهاشمی دبیر کل حزب فضیلت عراق دیدار و گفتگو کرده است.

از سوی دیگر نجروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق ضمن بررسی مشکلات کنونی راه حلهای این مشکلات را مورد بررسی و رایزنی قرار داد.

خبر دیگر اینکه عادل عبد المهدی عضو مجلس اعلای اسلامی عراق ضمن هشدار درباره خطرات اختلافات داخلی بهترین راه را گفتگو میان گروههای سیاسی عراقی دانست.