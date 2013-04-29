دوره های آموزشی سیستم جامع انتخابات در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری اردبیل بعد از ظهر دوشنبه در آیین آغاز این دوره آموزشی، آشنایی کارشناسان دخیل با قوانین انتخابات، مدیریت فن آوری اطلاعات و کاربری سیستم جامع انتخابات را از جمله اهداف این دوره عنوان کرد.

اسدالله علی اکبری با اشاره به برگزاری این دوره توسط ستاد انتخابات استان اردبیل اضافه کرد: در این دوره که 104 نفر عوامل اجرایی انتخابات استان در آن شرکت دارند در طول سه روز اجرا می شود.

وی برگزار این دوره را به صورت جداگانه برای 52 نفر از دست اندرکاران اجرایی و 52 نفر در حوزه فن آوری اطلاعات عنوان کرد و افزود: موضوعات مهمی نظیر الزامات قانونی در تبلیغات انتخاباتی، نحوه رسیدگی به شکایت های احتمالی، اصول مدیریت و حفاظت در انتخابات و... در این دوره آموزشی مورد بحث قرار می گیرد.

جانشین ستاد انتخابات استان همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات در کشور و تاثیر مستقیم آن در اقتدار ملت ایران، ادامه داد: همه دوره های انتخابات برگزار شده در کشورمان در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی جلوه ای از اراده مردم در تعیین سرنوشت کشور و نظام بوده و مردم سالاری دینی را به عنوان الگویی ممتاز برای جهانیان معرفی کرده است.

علی اکبری بیان داشت: ستاد انتخابات استان با همکاری تمامی دستگاه های دخیل تمام توان خود را به کار بسته تا با برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات 24 خرداد در اقصی نقاط استان، زمینه رقم خوردن حماسه سیاسی در منطقه فراهم شود.