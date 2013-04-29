نرم افزار کنترل پروژه های شهرداری در مشهد به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدالله‌زاده ظهر دوشنبه در سمینار معرفی توسعه سامانه مدیریت و کنترل پروژه که در فرهنگسرای ترافیک مشهد برگزار شد، اظهار کرد: نرم‌افزار EPM یکی از نرم‌افزارهایی است که در سطح جهانی استفاده شده و می‌تواند به سایر نرم‌افزارهای شهرداری مانند نرم‌افزارهای مالی و عقد قراردادها متصل شود و با آن‌ها تبادل اطلاعات داشته باشد و ما در حال حاضر به دانش کنترل پروژه دست یافته‌ایم و تلاش داریم به بلوغ کنترل پروژه هم دست یابیم.

وی گفت: نرم‌افزار ابزاری است که خواسته‌ها و نیازهای سازمان را پاسخگویی می‌کند و ما از مهر ماه سال گذشته تحقیق و آشنایی با این نرم‌افزار را در برنامه قرار دادیم و با بازدید از نمونه‌های این نرم‌افزار که در سازمان‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته بود، به این نتیجه رسیدیم که این نرم‌افزار می‌تواند برای کنترل پروژه‌ها در شهرداری مشهد مفید واقع شود که این سیستم طی چند فاز در شهرداری مشهد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: در شهرداری مشهد بحث کنترل پروژه با رویکرد اجرای مدیریت پروژه از سال 83 آغاز شد که در ابتدا جهت کنترل پروژه‌ها فقط به گزارش‌های پیشرفته اکتفا کرده و آن‌ها را معیار سنجش قرار می‌دادیم اما امروزه ما برای کنترل پروژه‌ها مراحل مختلفی را در نظر می‌گیریم که شامل کنترل قبل از اجرا، کنترل حین اجرا و کنترل بعد از اجراست.

عبدالله زاده بیان کرد: طی تحقیقاتی که مرکز پژوهش‌های شورای شهر مشهد به عمل آورده برنامه عملیاتی شهرداری مشهد یکی از باارزش‌ترین برنامه‌های تنظیم شده در شهرداری بوده و در کل کشور بی‌نظیر است.

وی تصریح کرد: امروزه جهت استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در حال برنامه‌ریزی هستیم چون بودجه‌ریزی عملیاتی که فعلا در حال اجراست، یک مدل بومی بوده و در حال حاضر به جز وزارت بهداشت هیچ سازمان دیگری در کشور مدل جدیدی را در حال اجرا ندارد و از این حیث شهرداری مشهد جزو اولین‌ها به شمار می‌رود.

مدیر تلفیق و هماهنگی برنامه و بودجه شهرداری مشهد گفت: شهرداری مشهد امسال با بودجه 9500 میلیارد تومانی قصد اجرای برنامه‌های مختلفی را دارد که برای مدیران ارشد مقدور نیست بدون داشتن ابزار کنترل پروژه دقیق، این پروژه‌ها را به درستی کنترل کنند.

عبدالله‌زاده گفت: از سال 83 تاکنون در شهرداری مشهد چند نمونه نرم‌افزار برای کنترل پروژه مورد استفاده قرار گرفته که هدف ما رسیدن به مدیریت کنترل پروژه استاندارد است و هر کدام از نرم‌افزارهای قبلی دارای مشکلاتی بودند و مانع از رسیدن ما به استاندارد و ایده‌آل‌های مورد نظر می‌شد.

وی افزود: به طور مثال قبلا از نرم‌افزار MPIS استفاده می‌کردیم که در زمان خود امکانات خوبی دارا بود اما نقاط ضعفی همچون عدم امکان تلفیق آمار و اطلاعات موجود در این نرم افزار ما را بر این داشت که نرم‎افزار جدیدی را جایگزین کنیم.