بالاخره قرارداد فاينانس آزاد راه تهران-شمال در چين به امضا رسيد//وزير راه: ساخت آزاد راه تهران - شمال شتاب مي گيرد

مجري آزاد راه تهران-شمال در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: هم اكنون تنها پرونده گشايش اعتبار و پروسه اداري قرارداد احداث آزاد راه تهران شمال توسط بانك تجارت باقي مانده است كه ظرف يك ماهه آينده نيز اين امر تحقق خواهد يافت.

وي تصريح كرد: چيني ها مدتي است كه كار احداث آزاد راه تهران -شمال را شروع كرده اند.

در همين زمينه محمد رحمتي، وزير راه و ترابري نيز به خبرنگار"مهر" گفت: با امضاي قرارداد آزاد راه تهران-شمال، احداث اين آزادراه شتاب بيشتري خواهد گرفت.

وي اعلام كرد: پيش از اعزام هيات ايراني به چين، رييس بنياد مستضعفان دستور پيش پرداخت 20 درصد فاينانس آزادراه تهران-شمال را صادر كرد و عملا اين مشكل نيز برطرف شد.

به گزارش مهر، 20 درصد فاينانس 220 ميليون دلاري آزادراه تهران-شمال حدود 44 ميليون دلار مي شود.

وزير راه و ترابري خاطرنشان كرد: با تخصيص اعتبار فوق، طرح احداث آزاد راه تهران-شمال از بن بست فعلي و كندي پيشرفت خارج شده و فاز اول اين طرح ظرف 5/3 سال احداث خواهد شد.

به گفته وي، تنها با راه اندازي قطعه اول فاز اول اين طرح يعني از كن تا شهرستانك، 60 كيلومتر از مسير فعلي تهران -چالوس كاهش خواهد يافت.

به گزارش مهر، درحالي كه 800 ميليون دلار براي احداث اين آزادراه بودجه نياز است، اما دولت در بودجه سال جاري تنها 5/7 ميليارد تومان اعتباري براي احداث اين آزادراه در نظر گرفته است.

بنابراين گزارش ، با بهره برداري از فاز اول آزاد راه تهران - شمال ( تهران تا شهرستانك) سالانه20ميليون دلار درمصرف سوخت صرفه جويي مي شود .