رشد چشمگیر مدارس ورزشی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی بابایی عصر امروز در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی چند منظوره شهید مظفر شهرستان ملارد، لزوم بهره گیری از ظرفیت و پتانسیلهای جوانان در حوزه ورزشی اظهار داشت: در این زمینه آموزش و پرورش طی چند سال گذشته برنامه های مختلف ورزشی را در مدارس به خصوص برای دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی برگزار کرده است.

وی با اشاره بر لزوم اهتمام ویژه مسئولان برای تحقق امور ورزشی، از مدیران شهرستانی خواست تا هرچه سریعتر پروژه های ورزشی نیمه تمام را به اتمام برسانند.

این مسئول عنوان کرد: ملارد یکی از شهرستانهایی است که دارای جمعیت دانش آموزی بالا و مستعدی است که باید خدمات ویژه ای به خصوص در مدارس نقاط محروم به دانش آموزان ارائه شود.

حاجی بابایی ادامه داد: اگر درصدد تقویت ریشه تمامی ورزشها را در کشور هستیم و قصد داریم در صحنه های بین المللی ورزش به موفقیتهای چشمگیر دست یابیم، باید به آموزش و پرورش شروع کنیم.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: طی سه سال گذشته تعداد چشمگیری مدارس تخصصی ورزشی در رشته های مختلف در سطح کشور راه اندازی شده که تلاش ما بر افزایش این تعداد است.

وی اظهار داشت: مدارس باید به سمتی حرکت کند که دارای سالنهای ورزشی مجهز باشد، این سالنها می توانند با دارا بودن دو درب مجزا یکی از در داخل مدرسه و یکی در خارج، زمینه استفاده همگانی مردم از امکانات ورزشی را فراهم کنند.

سالن مذکور با اعتبار ساخت 20 میلیارد تومان و اعتبار تجهیز 150 میلیون تومان طی 24 ماه احداث، تکمیل و تجهیز شد.

در پایان این مراسم مسابقه دو و میدانی دانش آموزان با شلیک وزیر، برگزار شد.