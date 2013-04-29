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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۰۷

جانباز 60 درصد آملی به خیل همرزمان شهیدش پیوست

جانباز 60 درصد آملی به خیل همرزمان شهیدش پیوست

آمل - خبرگزاری مهر: علی امانی جانباز 60 درصد آملی بر اثر شدت جراحات وارده دوران جنگ تحمیلی، به خیل همرزمان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، شهيد علی امانی  بر اثر اصابت ترکش خمپاره در دوران جنگ تحمیلی در عملیات کربلای پنج  در منطقه فاو از ناحيه دست، پا وشکم دچار مصدومیت شده بود.

این شهید پس از 27 سال درد و رنج فراوان ناشی از ترکش در بدن روز دوشنبه دعوت حق را لبیک گفت و به جمع همرزمان شهیدش پیوست.

از شهید امانی که در زمان شهادتش 48 سال سن داشت، دو فرزند دختر به یادگار مانده است.

مراسم شب وادع با این شهید سرافراز دوران دفاع مقدس امشب پس از اقامه نماز مغرب وعشا در مسجد روستای هندوکلا از توابع بخش دابودشت آمل برگزار می شود.

مراسم تشییع پیکر شهید علی امانی، از ساعت 9 و3 0دقیقه صبح فردا سه شنبه از مقابل مسجد امام رضا (ع) آمل تا میدان 17 شهریور با حضور مردم مومن و ولايتمدار اين شهرستان برگزار و برای خاکسپاری به زادگاهش روستای هندوکلا انتقال داده خواهد شد.

شهرستان آمل با حدود 400 هزار نفر جمعيت، حدود هزار و 30 شهید در دوران  انقلاب و جنگ تحميلي، تقدیم نظام کرده است.
 

کد مطلب 2043463

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