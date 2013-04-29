طراحی و ساخت ساعت آفتابي در دامغان

محمود خوشنويسان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ساخت ساعت آفتابي توسط دو منجم دامغاني اظهار داشت: ايجاد نماد علمي و معماري اسلامي و ترويج علم نجوم از اهداف اصلي اين کار است.

وی اضافه كرد: كار مطالعه منحصر به فردترين بناي ساعت آفتابي با روش معماري اسلامي از سه ماه قبل آغاز و در حال محاسبه و طراحي اين بناي ساعت آفتابي قرار دارد.

مسئول انجمن نجوم و ستاره شناسي دامغان به خصوصيات ممتاز اين ساعت آفتابي اشاره داشت و افزود: اين بنا مي تواند علاوه بر نمايش دقيق زمان، بر اساس وقت محلي، لحظه تحويل سال، لحظه اعتدالين بهاري و پاييزي و نيز كوتاه و بلندترين روز سال را نیز نشان دهد.

خوشنويسان تصريح كرد: اين ساعت آفتابي تركيبي از سه ساعت آفتابي قطبي، افقي و استوايي است كه زمان را به دقت و حساسيت بسيار بالا نشان مي دهد.

وی گفت: اين سازه معماري تا پايان امسال در مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي اميريه دامغان نصب و به بهره برداري ميرسد.

نخستين ساعت آفتابي خاورميانه با سازه معماري از سوي آقايان محمود خوشنويسان و روح الله خليل نژادي دو منجم دامغاني و عضو انجمن نجوم و ستاره شناسي این شهردر حال طراحي است.