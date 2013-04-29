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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۰۷

خوشنویسان به مهر خبر داد:

طراحی و ساخت ساعت آفتابي در دامغان

طراحی و ساخت ساعت آفتابي در دامغان

دامغان - خبرگزاري مهر: مسئول انجمن نجوم و ستاره شناسي دامغان از طراحی و ساخت نخستين ساعت آفتابي خاورميانه با سازه معماري توسط دو منجم دامغاني خبر داد.

محمود خوشنويسان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ساخت ساعت آفتابي توسط دو منجم دامغاني اظهار داشت: ايجاد نماد علمي و معماري اسلامي و ترويج علم نجوم از اهداف اصلي اين کار است.

وی اضافه كرد: كار مطالعه منحصر به فردترين بناي ساعت آفتابي با روش معماري اسلامي از سه ماه قبل آغاز و در حال محاسبه و طراحي اين بناي ساعت آفتابي قرار دارد.

مسئول انجمن نجوم و ستاره شناسي دامغان به خصوصيات ممتاز اين ساعت آفتابي اشاره داشت و افزود: اين بنا مي تواند علاوه بر نمايش دقيق زمان، بر اساس وقت محلي، لحظه تحويل سال، لحظه اعتدالين بهاري و پاييزي و نيز كوتاه و بلندترين روز سال را نیز نشان دهد.

خوشنويسان تصريح كرد: اين ساعت آفتابي تركيبي از سه ساعت آفتابي قطبي، افقي و استوايي است كه زمان را به دقت و حساسيت بسيار بالا نشان مي دهد.

وی گفت: اين سازه معماري تا پايان امسال در مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي اميريه دامغان نصب و به بهره برداري ميرسد.

نخستين ساعت آفتابي خاورميانه با سازه معماري از سوي آقايان محمود خوشنويسان و روح الله خليل نژادي دو منجم دامغاني و عضو انجمن نجوم و ستاره شناسي این شهردر حال طراحي است.

کد مطلب 2043468

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