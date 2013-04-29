كیفیت بخشی به تولیدات داخلی از ضرورت های حوزه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی عصر دوشنبه در یادواره سراسری 14 هزار شهید کارگری کشور در ارومیه با تاكید بر لزوم توجه به تولیدات داخلی توسط تولید كنندگان و كارگران اظهارداشت:خرید تولیدات داخلی توسط مردم نیز احترام با مقام شامخ كارگران است.

وی به نقش كارگران در سازندگی و توسعه همه جانبه كشور اشاره کرد و گفت: دشمنان امروز جنگ را به عرصه اقتصادی كشانده اند و كارگران ایران اسلامی همانند تمام سال های پس از انقلاب، همچنان در خط مقدم جبهه مبارزه با دشمنان ایستاده اند.

سردار نقدی ادامه داد : در دوران دفاع مقدس نیز كارگران در خط مقدم نبرد با دشمنان قرار داشتند و امروز نیز در جبهه كار و تولید برای تامین نیازهای كشور نقش مهمی و اساسی ایفا می كنند.

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی نیز در این مراسم معرفی شهدا به عنوان الگوی ایثار، شهادت به نسل آینده را از وظایف اصلی این نهاد عنوان کرد و گفت:برگزاری یادواره شهدای كارگری در ارومیه ، حركتی خوب و ارزشی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و معرفی شهدای شاخص عرصه كارگری است.

سردار عابدین خرم اضافه کرد: تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای بزرگوار برای انتقال به نسل های آینده باید به برنامه ای مستمر در جامعه تبدیل شود تا از ارزش های انقلاب و دفاع مقدس به بهترین نحو حراست شود.

در ادامه این مراسم با حضور سردار نقدی و مسئولان آذربایجان غربی تمبر یادبود و كتاب شهید مهدی كریمی در ارومیه رونمایی شد

كتاب خاطرات شهید كریمی، توسط زینب تقی‌زاده با استفاده از خاطرات، وصیتنامه و زندگینامه شهید بزرگوار مهدی كریمی به رشته تحریر در آمده است.

تمبر یاد بود شهدای كارگری نیز توسط هنرمندان ایرانی با نمادهایی از هشت سال دفاع مقدس طراحی شده كه تصویری از حجت الاسلام شهید مهدی كریمی از شهدای كارگری و پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی و نمادهایی از مشاغل كارگری بر روی آن نقش بسته است.

اجرای مراسم استقبال نمادین از پیكر شهداء، اجرای نماهنگ تصویری در معرفی شهدای قشر كارگری كشور و اجرای سرود توسط گروه سرود بسیح دانش‌آموزی از دیگر برنامه‌های بزرگداشت 14 هزار شهید كارگری كشور در ارومیه بود.

در این یادواره از سه تن شهدای شاخص قشر كارگری آذربایجان غربی با اهدا لوح یادبود تجلیل شد.

یادواره سراسری شهدای كارگری كشور با حضور سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، نماینده ولی فقیه در آذربایان غربی و امام جمعه ارومیه، فرماندهان نظامی و انتظامی ، خانواده های معظم شهداء در ارومیه برگزار شد.

حجت الاسلام شهید مهدی كریمی از شهدای شاخص جامعه كارگری آذربایجان غربی و ایران اسلامی است كه وی در سال 1320 در شهرستان ماكو متولد شده و به واسطه علاقه به تحصیلات دینی، وارد حوزه علمیه قم شد و مدتی نیز در دوران طاغوت به علت حمل و توزیع اعلامیه و سخنرانی های حضرت امام خمینی (ره) توسط ساواك در قزوین دستگیر و زندانی شد.

وی در دوران شكل گیری انقلاب اسلامی، فعالیت های گسترده ای برای تهییج و ترغیب مردم به حضور در راهپیمایی ها و اعتصاب ها داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز وارد حوزه صنعت و تولید شد و موفقیت های بزرگی را نیز در این حوزه كسب كرد.

حجت الاسلام مهدی كریمی ، در سال 61، زمانی كه مدیریت كارخانه قند پیرانشهر را بر عهده داشت به دست عوامل مزدور ضد انقلاب در پیرانشهر ترور و به شهادت رسید.

