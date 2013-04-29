قوانین دست و پاگیر در مسیر تولید نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصغری عصر دوشنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، وضع قوانین لازم برای کمک به وضعیت کنونی تولید، جلوگیری از برخی بخشنامه هایی که مانع از رشد فضای تولید و صادرات شده و هماهنگی بیشتر بانکها را از مهم ترین نیازهای امروز فعالان اقتصادی ذکر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز از برگزاری جلسات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت همانند سال گذشته با قدرت و اهتمام بیشتر در اتاق خبر داد و گفت: با دستور استاندار مازندران، دبیری شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت به اتاق بازرگانی واگذار شد.

غلامرضا عشریه، همچنین از صدور هزار و 265 گواهی مبدأ و 818 فقره صدور و تمدید کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی سال گذشته توسط اتاق بازرگانی مازندران خبر داد.

وی تهیه مستند گردشگری استان با عنوان گردشگری شاخص توسعه اقتصادی مازندران، برای معرفی مواهب و جاذبه های طبیعی این استان، بر پایی همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تلاش برای راه اندازی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه، تشکیل مداوم جلسات کمیسیون های بازرگانی صنعت، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل و فضای کسب و کار را از دیگر اقدامات اتاق برشمرد.

عشریه ابراز امیدواری کرد: در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی با حمایت مسئولان استانی، همچون گذشته شاهد توسعه جدی در بخش های صادراتی و اقتصادی استان باشیم.



شمس علی هادیزاده معلم، عضو هیئت نمایندگان اتاق و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مازندران، تلاش دستگاههای اجرایی مرتبط برای بومی سازی صنعت مازندران، تقسیم کارگروه توسعه کشاورزی استان به بخش های تسهیلاتی و عملیاتی و برپایی همایش مشترک حوزه کشاورزی بین کارگروه توسعه کشاورزی استان و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق در استان را از جمله موضوعات مورد توجه ذکر کرد.

راه اندازی شهرک سلامت

محمد کاوه، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مازندران به راه اندازی شهرک سلامت را از نیازهای استان اعلام کرد و گفت: طرح شهر سلامت تهیه شده و در مرحله نهایی شدن است.

وی افزود: طرح برپایی همایش بین المللی گردشگری سلامت با همکاری بیمارستان شمال آمل و دیگر دستگاه های مرتبط در مازندران در دستور کار کمیسیون گردشگری اتاق قرار گرفت.

باقر اصفهانی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق بازرگانی مازندران، تدوین برنامه مدون و جدید برای بکارگیری و استفاده از دانش های مطلوب نیروهای انسانی متخصص موجود استان در رشته های فنی و مهندسی را خواستار شد.

