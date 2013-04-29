امیدی به تخصیص بودجه های کلان ورزشی نیست/ نیاز باشد وزیر ورزش را به صحن مجلس دعوت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک روسا و هیئت های ورزشی استان کرمانشاه که در محل سالن جلسات اداره کل تربیت بدنی کرمانشاه برگزار شد با ابراز خرسندی از حضور در بین ورزشکاران کرمانشاهی گفت: باعث خرسندی است که هیئات ورزششی استان کرمانشاه منبع تولید فکر هستند.

وی تصریح کرد: بارها اتفاق افتاده است که با تفکرات این افراد و بیان آن در جلسات مختلف باعث شده سایر استان ها از آن استفاده و به مرحله اجرا درآورند.

وی افزود: با دنبال کردن این افکار و تبدیل آن به امکان می توان تا حد زیادی شاهد رشد استان کرمانشاه در حوزه ورزش بود.

مصری گفت: برگزاری این نشست ها باید در جهت عملیاتی کردن این افکار و ایده ها بوده و کارگروه های تشکیل شده نیز باید این مسائل را پی گیر بوده و با مسئولین و نمایندگان در تعامل باشند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نهم خواستار حمایت بیشتر مسئولین از ورزشکاران در جهت ادامه مسیر و هم چنین زمینه سازی برای جذب دیگر افراد به حوزه ورزش شد.

وی در بخش دیگر از سخنانش در خصوص تخصیص منابع مالی برای حوزه ورزش گفت: البته با شرایط کنونی کشور که در شرایط اقتصاد مقاومتی است نمی توان انتظار بودجه های کلان برای این حوزه داشت اما تا جایی که ممکن باشد ما در این زمینه تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: ما برای حمایت از ورزشکاران تا جایی که ممکن باشد پیش خواهیم رفت و حتی اگر نیاز باشد وزیر مطبوعه را به صحن مجلس می خوانیم اما پیش از همه این اتفاقات نیاز است که زیرساخت های لازم فراهم شود.

مصری، پایداری و پیگیری در رسیدگی و بررسی مشکلات را از مهمترین اقدامات کارگروه های تشکیل شده دانست.

نماینده مردم کرمانشاه در پایان گفت: وظایف مدیران خدمتگزاری به مردم است و مدیری موفق خواهد بود که وظایفش را به نحو احسن ایفا کند.

