انتقال روزانه 350 تن زباله شهرهای مرکزی مازندران به آمل

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرسلیمانی عصر دوشنبه در دیدار نماینده و مشاور سازمان بهداشت جهانی از مراحل جمع آوری و دفن زباله در آمل اظهار داشت: هم اکنون روزانه بیش از 350 تن زباله شهرستانهای آمل، محمودآباد و بخشی از فریدونکنار و بابلسر به محل دفن زباله شهرداری آمل انتقال داده می شود.



وی افزود: هم اکنون پنج مرکز مکانیزه جداسازی زباله های تر از خشک در اجرای طرح همگانی جداسازی با هدف بهبود وضعیت جمع آوری زباله های خانگی در خیابان های اصلی این شهر راه اندازی شده و به شهروندان در قبال تحویل زباله ها وسایل بهداشتی و نظافتی اهدا می شود.



امیرسلیمانی گفت: به منظور ارتقا فرهنگ آموزش جداسازی زباله از دو سال قبل در مهدکودکها، مدارس و نهادهای دولتی و خصوصی شهرستان آمل آغاز شده و هدف آن بهبود روش ذخیره سازی جمع آوری بازیافت پسماندها، خالص سازی پسماندهای تر از خشک برای تولید کمپوست و بازگشت دوباره به چرخه تولید، جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی و کمک به اقتصاد جامعه است.



شهردار آمل، از آمادگی این شهرداری برای ارائه راهکارهای فنی وآموزشی در راستای مدیریت بهتر جمع آوری و دفن زباله خبر داد.



راکی زقوندی، نماینده سازمان بهداشت جهانی نیز در این نشست به صورت ویدئو تصویری با عملکرد سازمان مدیریت پسماند زباله شهرداری آمل آشنا شد.



شهر آمل، بیش از 250هزار نفر جمعیت دارد.

