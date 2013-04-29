500 هزار نفر در مسابقات قرآن خراسان رضوي شركت خواهند كرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعيد آخوندي بعد از ظهر دوشنبه اظهار کرد: ثبت نام مسابقات قرآن از نهم فروردين آغاز و تا 22 ارديبهشت ماه ادامه دارد.

دبير ستاد سي و ششمين دوره مسابقات قرآن كريم خراسان رضوي گفت: 15 كميته روند اجرايي مسابقات قرآن را پيگيري مي كنند.

حجت الاسلام آخوندي با بيان اينكه طي دو سال گذشته خراسان رضوي بيشترين آمار ثبت نام و بهترين كيفيت برگزاري را در مسابقات قرآن سازمان اوقاف داشته است بيان كرد: امسال سهميه خراسان رضوي 500 هزار نفر تعيين شده است كه اميدواريم با برنامه ريزي و پيگيري هاي مناسب بهترين كيفيت را نسبت به سال هاي گذشته داشته باشيم.

وي گفت: مسابقات سي و ششمين دوره همانند سال هاي گذشته در چهار رشته حفظ، ترتيل، قرائت و مفاهيم در دو رده سني بزرگسالان و شكوفه ها برگزار مي شود.

دبير ستاد سي و ششمين دوره مسابقات قرآن كريم خراسان رضوي با بيان اينكه 30 درصد از سهميه ثبت نام به رشته مفاهيم اختصاص يافته است، افزود: در مسابقات سال گذشته تنها 10 درصد از سهميه تمام ثبت نامي ها به رشته مفاهيم اختصاص داشت.

حجت الاسلام آخوندی بیان کرد: افزايش سهميه در رشته مفاهيم قرآن كريم به منظور ترويج بيشتر مفاهيم قرآني در زندگي افراد جامعه است.