به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسدی در حاشیه بازدید از واحدهای صنفی در بندعباس که به صورت روزانه برگزار می‌شود به واحدهای صنفی متخلف هشدار داد که در صورت تکرار تخلف نسبت به ابطال پروانه فعالیت آنها اقدام می‌شود.

بازرس ویژه استاندار هرمزگان با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو فضای بازار را متشنج کنند، ابراز داشت: اتحادیه میوه و تره‌بار موظف است نرخ هفتگی یا در برخی مواقع نرخنامه روزانه را به میوه و تره بار فروشی‌ها اعلام کرده تا فروشندگان بر اساس آن اقدام کنند.

وی با اشاره به اظهار گلایه برخی از فروشنده‌های واحدهای صنفي مبنی بر عدم دریافت منظم و مرتب نرخنامه از سوی اتحادیه میوه و تره‌بار تصریح کرد: رییس اتحادیه میوه و تره‌بار باید ضمن تشدید بازرسی‌ها در هر شرایطی نرخنامه مصوب را به فروشندگان میوه و تره‌بار ارائه کند نه اینکه با سهل‌انگاری فضای بازار را ملتهب کند.

اسدی ضمن انتقاد از عملکرد اتحادیه میوه و تره‌بار استان خاطرنشان کرد: اتحادیه باید به‌گونه‌ای عمل کند که یکسان‌سازی قیمت‌ها به نحو مطلوبی انجام شود تا مردم در فرآیند خرید با گوناگونی قیمت مواجه نشوند.

وی همچنین با تاکید بر تشدید بازرسی‌های روزانه از واحدهای صنفی از بازرسان خواست در برخورد با متخلفان جدیت بیشتری داشته باشند.

بازرس ویژه استاندار هرمزگان ادامه داد: هدف از بازرسی‌های مداوم و مستمر، کنترل قیمت‌ها به منظور افزایش رضایتمندی مردم فهیم استان هرمزگان است.

اسدی با اشاره به اینکه بازرسان به صورت مداوم و جدی بر عملکرد واحدها نظارت دارند، مطرح کرد: نظارت در هر حوزه‌ای می تواند موجب بهبود فعالیت ها شده و انجام تخلفات را کاهش دهد.

وی افزود: بازرسی‌ از اصناف تا تحقق رضایت کامل مردم شریف استان به شکل مستمر ادامه می‌یابد.

اسدی ابراز داشت: این بازرسی‌ها به شکل محسوس و نامحسوس انجام می‌شود تا روند خدمات‌رسانی اصناف به مردم مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی متذکر شد: شهروندان هر کدام می‌توانند در نقش یک بازرس عمل کرده و در صورت مشاهده هر نوع تخلف احتمالی موارد را اعلام کنند.

بازرس ویژه استاندار هرمزگان در همین راستا از مردم استان خواست هرگونه گزارش تخلف یا پیشنهاد خود را در اسرع وقت از طریق تلفن گویای 124 اطلاع‌رسانی کنند.

وی خاطرنشان کرد: بازرسی از اصناف از تاکیدات مهم و ویژه استاندار محترم است که به طور مداوم انجام ‌می‌شود.

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود بساط میوه‌فروشی‌ها در حاشیه پیاده‌روها از شهرداری خواست نسبت به برخورد با متخلفین در این بخش اقدام کند زیرا پیاده رو برای راحتی و استفاده شهروندان است و نباید در این قسمت سد معبر ایجاد شود.

در بازدید 5ساعته بازرس ویژه استاندار هرمزگان که به همراه مسئولان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت ، معدن و تجارت، بهداشت، اماکن و رييس اتحاديه ميوه و تره بار انجام شد چهار واحد صنفی متخلف پنج میلیون ریال جریمه شدند و به دو واحد نیز تذکر داده شد.