جامعتین هرچه زودتر کاندیدای نهایی اصولگرایان را انتخاب کنند/ یک میلیون و سیصد هزار واحد ناتمام مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر یحیی آل اسحاق عصر امروز در همایش بانوان حزب مؤتلفه اسلامی که به مناسبت بزرگداشت مقام زن و میلاد حضرت زهرا (س) برگزار شد زنان ایرانی را الگو و نمونه ایی برای دیگر زنان دنیا دانست و گفت: متاسفانه دولتها بسترهای لازم را برای استفاده از ظرفیت بانوان در سطح مدیریت کشور فراهم نکرده اند که این موضوع تنها مربوط به دولت احمدی نژاد نیست. من مدعی هستم نه دولت کاری کرده و نه خود بانوان آن سرمایه و وقت لازم را در این زمینه گذاشته اند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با تاکید براینکه بانوان باید مسائل مربوط به خودشان را خود مدیریت کنند گفت: 50 درصد از جامعه ما را زنان تشکیل می دهند که باید 50 درصد از بخش مدیریتی نیز در اختیار آنان باشد و ما باید قبول کنیم که در این حیطه توجه لازم نشده است.

آل اسحاق همچنین با اشاره به انتخابات پیش اظهار داشت: هر 4 سال یکبار نظام جمهوری اسلامی این اختیار را به مردم داده است که در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند و تک تک آحاد ملت وظیفه دارند که با آسیب شناسی عملکرد دولت گذشته فرد اصلح را برای اداره قوه مجریه انتخاب کنند و نظام هم این اختیار و این مسوولیت را داده لذا باید از آن به بهترین نحو استفاده کرد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود: اگر در انجام این وظیفه کوتاهی کنیم تک تک ما مسوول هستیم لذا باید وقت صرف کنیم و بعد از بررسی های لازم اصلح را انتخاب کنیم.

وی با اشاره به نامگذاری سال 92 به نام حماسه سیاسی و اقتصادی گفت: مقام معظم رهبری می فرمایند: در این مقطع باید در انتخابات به صورت حماسه سیاسی شرکت کنیم که این امر نیز مستلزم یک همدلی و وحدت است.

عضو ائتلاف پنج گانه با اشاره با مشکلات بخش کنونی و راه حل هایش برای رفع این مشکلات گفت: در حوزه داخلی ما در بخشهای معیشت، سلامت، آموزش و پرورش و مسکن مشکل داریم که برخی از این مشکلات را می توان در بلند مدت و برخی دیگر را در کوتاه مدت حل کرد.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: باید کالاهای اساسی مردم در حد وفور همچون زمان جنگ تامین شود و در زمینه سلامت نیز دولت آینده باید 70 درصد از هزینه های درمانی مردم را تقبل کند و هزینه سلامت را به حداقل برساند.

آل اسحاق با بیان اینکه یک میلیون و سیصدهزار مسکن مهر نیمه تمام مانده است گفت: صرف نظر از اینکه پروژه مسکن مهر درست یا غلط است دولت باید پروژه های نیمه کاره خود را در این بخش نهایی کند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه حل مشکلات کشور بدون تفاهم و همدلی امکان پذیر نیست یادآور شد راه رسیدن به این همدلی و تفاهم دوری از فضای بداخلاقی و استفاده از تمام فرصتهای و پتانسیل های جامعه است.

وی با اشاره به اقتدار بین المللی ایران گفت: نظام سلطه و کشورهای غربی چاره ای ندارند جز اینکه با ما کنار بیایند و البته ما هم با تدبیر و بکار بردن ادبیات مناسب در دیپلماسی خود می توانیم فضای کنونی سیاست خارجی را تغییر دهیم.

عضو ائتلاف پنج گانه با بیان اینکه سه قطب در انتخابات پیش رو مدعی هستند گفت: مجموعه اصلاح طلبان، مجموعه دولت و اصولگرایان هر یک با دیدگاههای خود وارد انتخابات شده اند و مجموعه اصولگرایان بر دیگر قطبهای انتخاباتی برتری دارند.

وی در واکنش به تکثر کاندیداهای ریاست جمهوری تصریح کرد: در این انتخابات یک مشکل وجود دارد و آن این است که کاندیداهای زیادی به میدان آمده اند که یکی از آنها من هستم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه تاکید کرد: باید در عالم رقابت و از میان این 12 کاندیدایی که در جریان اصولگرایی وارد انتخابات شده اند در نهایت یکی دو نفر را به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب کنیم.

آل اسحاق در پایان خاطر نشان کرد: باید از مراجع علما و بزرگان بخواهیم که زودتر کار را تمام کنند و یکی دو نفر از کاندیداهای اصولگرا را به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب کنند و اگر ما کاندیداها نیز اصلح تر از خودمان را نیز پیدا کردیم وظیفه دینی و اخلاقی حکم می کند که به نفع آن کاندیدا کناره گیری کنیم.