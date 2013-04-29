افتتاح سامانه پیامکی تئاتر شهر در کرمانشاه/ اعلام عمومی برنامه های تئاتر خیابانی

سعید جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این سامانه به منظور جذب مخاطب و اطلاع رسانی عمومی در استان کرمانشاه انجام می گیرد و از طریق سامانه پیامکی مردم می توانند از برنامه ها و اطلاعات مربوط به اجراهای تئاتر شهر از طریق پیامک sms،اطلاع یابند.

وی ادامه داد: این اقدام از جمله برنامه های نرم افزاری در عرصه تئاتر است.

وی تصریح کرد: شماره سامانه پیامکی تئاتر شهر( 20072661700) ، بوده ومردم از طریق این شماره پیامک از تمامی اطلاعات مربوط به برنامه ها و نمایش های تئاتر شهر و تئاتر خیابانی در استان مطلع می شوند.

جمشیدی گفت: این اقدام نرم افزاری که از سوی دفتر تئاتر شهر انجام گرفت ، یک روز بعد از افتتاح تئاتر شهر کرمانشاه صورت گرفت.

مدیر تئاتر شهر کرمانشاه، در پایان از مردم استان دعوت کرد تا به تماشای اجراهای هنرمندان تئاتر در تئاتر شهر بیایند.

