نمايش كمدي "استخوان هاي طلايي " روي صحنه مي رود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر ، در خلاصه قصه اين نمايش آمده است: كمال بر اثر يك بيماري استثنايي فوت كرده ، برادر و خواهر او مي خواهند هر چه زودتر جسدش را به خاك بسپارند تا به صندوقچه طلاي او دست يابند. از ديگر سو پسر كمال - يوسف - كه در آمريكا زندگي مي كند با اطلاعاتي كه از دايي و خاله اش كسب كرده نتايج آزمايشات و نظر پزشكان را به يك مركز پژوهش بيماريهاي استثنايي برده و آنها علاقمند شده اند كه روي اين بيماري تحقيق كنند. پس طي قراردادي جنازه را از پسر كمال - يوسف - خريداري مي كنند . يوسف هم به تهران مي آيد تا جسد پدر را با خود به آمريكا ببرد....

بازيگران اين نمايش منوچهر عليپور ، افشين زارعي ، مرتضي آقا حسيني ، نازنين ميلاني و سوسن مقصودلو هستند.

از ديگر دست اندركاران اين نمايش مي تواند به مهري عطايي ( طراح صحنه و لباس ) و نيما گودرزي ( دستيار كارگردان ) اشاره كرد.

براساس اعلام روابط عمومي تئاتر شهر ، اين نمايش كه مدت زمان اجراي آن 60دقيقه است از 26 تير ماه همه روزه بجز شنبه ها از ساعت 20 در تالار كوچك " شماره 2" مجموعه تئاتر شهر روي صحنه خواهد بود.