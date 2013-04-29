ارسال 200 مقاله در همایش ملی بهار نارنج بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، مرمر فیروز پور اظهار داشت: 30 استان کشور در سومین جشنواره ملی بهار نارنج بابل شرکت می کنند.

وی بیان داشت: امسال حضور میهمانهایی از شهرداری ها و شوراهای اسلامی سراسر کشور، فرصت بسیار ارزشمندی برای معرفی قابلیت های شهرستان بابل است.

فیروزپور گفت: از سال 76 تاکنون شهر بابل به بهار نارنج اشتهار یافته و در این مدت اقدامات مختلف فرهنگی انجام شده است.

ناهماهنگی در تصمیمات شوراها

سخنگوی شورای اسلامی شهر بابل گفت: ناهماهنگی و تصمیمات مغایر و موازی، هزینه های سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند.

اسکندر مسافری اظهار داشت: دربررسی فرهنگ و ادبیات شهرسازی و مدیریت شهری، عدم موفقیت ها و ناکارآمدی آن معمولا به شهرداریها نسبت داده می شود و دراغلب ناکارآمدی های شهرداری ها به ضعف امکانات مالی، پرسنلی و فنی، مبهم بودن منابع و روش های تامین درآمد شهرداریها، نبود حضور مردم و مشارکت آنها دراجرای فضاها و تاسیسات عمومی، نبود احساس وظیفه مدیریت شهری و فقدان جایگاه حفظ عناصر با ارزش شهر در مجموعه قوانین شهرداری نسبت داده می شود.

رئیس کمیسیون طرح ریزی شهری شورای اسلامی شهر بابل ادامه داد: در طول این سالها دولت کاملا جداگانه عمل کرده و مایل نبوده که نهادهای منتخب محلی را در قدرت بر اساس قوانین مربوط سهیم بداند و از این جهت، چالش هایی بین نظام مدیریت غیر متمرکز محلی و دولت به وجود آمده است.

صداقت در گفتار نامزدهای انتخابات

عضو شورای اسلامی شهر بابل گفت: شوراي اسلامي شهر محل خدمت به مردم است.

حسن طیبی، عضو شورای اسلامی شهر بابل گفت: شورای اسلامی شهرو روستا محل خدمت به شهروندان است و اعضای شوراها بایستی خالصانه به مشکلات مردم رسیدگی کنند.

وی که به جهت کهولت سن در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا کاندیدا نشده، به تمامی نامزدهایی انتخابات شوراها توصیه کرد: در ایام انتخابات رعایت تقوی را کرده و در رفتار و گفتار خود با مردم صادق باشند و از تهمت زدن به یکدیگر بپرهیزند.