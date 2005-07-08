دكتراحمدي نژاد از پيام تبريك روساي جمهور چند كشور تشكر كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل ازدفتر رياست جمهوري منتخب، دكتر احمدي نژاد در پاسخ به پيام تبريك نجدت سزر رييس جمهور تركيه، روابط دو كشور همسايه را در طول قرنهاي متمادي، برادرانه و دوستانه خواند و از مرزهاي دو كشور با عنوان با ثبات‌ترين مرزهاي دنيا ياد كرد.

در اين پيام با اشاره به مشتركات فراوان و ظرفيتهاي بالاي ميان دو كشور، اظهار اميدواري شده است كه باب جديدي در توسعه مناسبات دو جانبه و همكاريهاي مشترك در مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي ، گشوده شود.

دكتراحمدي نژاد همچنين در پاسخ به پيام تبريك، محمود عباس رييس كميته اجرايي سازمان آزاديبخش فلسطين، بر همبستگي كامل دولت و ملت ايران با آرمانهاي والا و انساني ملت مبارز و مقاوم فلسطين تاكيد كردو پيروزي ملت عزيز و ستمديده فلسطين را از خداوند متعال خواستار شد.

در پاسخ رييس جمهور منتخب ملت ايران به پيام تبريك پرويز مشرف رييس جمهور پاكستان نيز به جايگاه ويژه اين كشور مسلمان و همسايه در سياستهاي منطقه‌اي و بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران‌اشاره شده و ضرورت بهره‌برداري از ظرفيتهاي موجود براي توسعه همه جانبه مناسبات ميان دو كشور و همكاريهاي منطقه‌اي و بويژه در ارتباط با رشد و توسعه جهان اسلام مورد تاكيد قرار گرفته است.

دكتراحمدي نژاد همچنين در پاسخ به پيام تبريك خليفه بن زايد آل نهيان، رييس كشور امارات متحده‌عربي، اظهار اميدواري نموده كه همكاريهاي برادرانه و صادقانه ميان دو كشور در بستر توسعه، رفاه و امنيت پايدار در سطح منطقه تقويت شود.

رييس جمهور منتخب ملت ايران همچنين در نامه‌اي به عمرحسن البشير، رييس جمهور سودان، از پيام تبريك وي بمناسبت انتخاب رييس جمهوري اسلامي ايران تشكر كرده و جايگاه دو كشور را در اعتلاي فرهگ و تمدن اسلامي بسيار حائز اهميت دانسته است.

در اين پيام، مشتركات عميق تاريخي ، فرهنگي و انقلاب ميان ايران و سودان، بستر مناسبي براي توسعه همكاري‌هاي دوجانبه ،منطقه‌اي و بين‌المللي توصيف شده است.

همچنين در نامه‌هاي جداگانه‌اي كه از سوي دكتر احمدي نژاد خطاب به روساي جمهور تونس، كرواسي اوكراين و اسلووني ارسال شد ، پيامهاي تبريك آنان به مناسبت انتخاب رييس جمهور جديد جمهوري اسلامي ايران مورد تقدير قرار گرفته و برآمادگي جمهوري اسلامي ايران براي توسعه مناسبات دو جانبه و همكاريهاي مشترك در عرصه بين‌المللي با اين كشورها تاكيد شده است.