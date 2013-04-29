اجرای طرح جامع مدیریت پسماند در گلستان

احمد سردارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدیریت کلان خدمات شهری در وزارت کشور طرح ایجاد سازمان های بازیافت را تدوین کردند و سازمان مديريت پسماند شهرداريهاي استان گلستان نیز بصورت مستقل با اهداف معين از موسسه بازیافت به سازمان مدیریت پسماند با سیاست کاهش تولید زباله وتمرکز در امر مدیریت پسماند ارتقا یافت.

سردارزاده اظهار داشت: با توجه به اهمیت مقوله حفظ محیط زیست در کشور و تاکیدات قانون اساسی کشور بر لزوم توجه حفظ منابع زیست محیطی در این راستا توسعه زیر بناهای طرح جامع مدیریت پسماندها و مواد زائد با همکاری مردم باید مورد توجه قراردارد.

مدیر عامل سازمان در ادامه گفت : بی تردید تحقق کامل اهداف قانون جامع مدیریت پسماند در استان وظیفه ای خطیر است که علاوه بر تلاش مضاعف سازمان نیازمند همکاری همه اقشار و تعامل و همدلی و پشتیبانی ویژه کلیه دست اندرکاران دستگاههای ذیربط است.

وی گفت: سرانه تولید زباله هر فرد روستایی در استان 600 گرم در روز بوده وهم اکنون روزانه بطور متوسط 522 تن زباله روستایی در استان ساماندهی و مدیریت می شود.

احمد سردار زاده افزود: استان گلستان تنها استانی است که روستاهای آن غالب بر بافت شهری است و دهیاری ها به صورت خودگردان زباله های روستائی را به کارخانه کمپوست در زون غربی و شرقی استان جهت پردازش حمل می کنند.

وی در ادامه در خصوص مدیرت پسماندهای روستایی در استان گلستان گفت : سازمان مدیریت پسماند اقدام به خرید سطلهای جمع آوری پسماند با اعتباری بالغ بر 40 میلیون ریال کرد که توسط دفتر روستایی استانداری گلستان تحویل دهیاریهای استان شده است.

سردار زاده گفت: اهم فعالیتهای سازمان مدیریت پسماند استان گلستان در طول یکسال گذشته در بخشهای مختلف فنی و اجرائی – اداری و مالی – پشتیبانی و فرهنگی که در سایه الطاف الهی و تلاشهای مجدانه پرسنل خدوم سازمان همراه با تدابیر و برنامه ریزی های مدبرانه هیئت مدیره سازمان است محقق شد.