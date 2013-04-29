احیای موقوفات مازندران از طریق ارزش افزوده محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات مازندران اظهار داشت: فعالیت و خدمت در راستای احیای موقوفات کار بسیار ارزشمندی است.

وی نگاه اقتصادی به موقوفات را مهم خواند و تصریح کرد: با نگاه اقتصادی باید موقوفات احیا شود.

هاشمی اظهار داشت: مازندران دارای موقوفات بسیار زیادی بوده و با همکاری اوقاف و فعالیت این بنیاد باید در اجرای نیات واقفان تلاش کرد.

رئیس هیئت مدیره بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان مازندران افزود:همفکری و همدلی در احیای موقوفات از ضروریات است و جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه های فنی در املاک موقوفه باید صورت گیرد.

احیا نگاه اقتصادی به موقوفات

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در این نشست گفت: نگاه اقتصادی به موقوفات باید حیات پیدا کند. عبدالرضا عابد افزود:همه ما در مملکت اسلامی مسئولیم و این مسئولیت بسیار سنگین است و انشالله خداوند ما را در این مسئولیت بزرگ موفق بدارد و از ما راضی باشد.

وی افزود: راه اندازی سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه که مورد تایید و رضایت مقام معظم رهبری بوده، از تحولات بزرگ سازمان اوقاف بوده است.

عابد اظهار داشت: تحول نیروی انسانی در اوقاف از دیگر تحولات است که با توجه به چارت جدید این سازمان تحول خوبی ایجاد شده و این تحول هم در ساختار انسانی و هم تحول در روحیه کارکنان صورت می گیرد.

حجت الاسلام ستار علیزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی گفت: با هوشیاری مقام معظم رهبری، امسال به نام حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی نامگذاری شد و سازمان اوقاف و امور خیریه یکی از مخاطبان این شعار است.

وی افزود: راهبرد سازمان نیاز به روحیه بسیجی و حماسی دارد و با توجه به حضور دشمن در نبرد با اقتصاد و سیاست جمهوری اسلامی ایران مردم ولایتمدار باید حضوری فعال در این دو عرصه داشته باشند و حماسه اقتصادی بهترین سلاح در مقابل توطئه های دشمنان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ادامه داد: اقتدار نظام اسلامی نیاز به تلاش و کار مستمر و حماسی دارد و برای شکست کامل توطئه های اقتصادی دشمنان باید با تمام وجود مقاومت کنیم.

در این جلسه حکم مهدی حیدر نژاد بعنوان مدیر اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات مازندران به وی اهدا شد.