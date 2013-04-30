ليگ جودوي نونهالان منطقه شش در شيراز برگزار مي شود/ پرداخت يك چهارم هزينه ها

غلامرضا صابري نژاد در رابطه با برگزاري ليگ جودوي نونهالان منطقه شش كشور گفت: اين مسابقات قرار است كه در شيراز برگزار شود.

وي ادامه داد: در مسابقات ليگ جودوي نونهالان منطقه شش كه براي اولين بار است در كشور برگزار مي شود تيم جودوي نونهالان فارس نيز با آمادگي كامل حضور دارد.

رئيس هيئت جودوي استان فارس در بخش ديگري از سخنان خود از برگزاري مسابقات قهرماني نوجوانان استان خبر داد و گفت: اين مسابقات نيز روز جمعه با حضور 70 الي 80نفر از جودوكاران استان در شهر شيراز در 9 وزن برگزار و تا ساعت 15 همان روز به پايان مي رسد.

وي با بيان اينكه تيم جودوي استان فارس تاكنون تنايج مناسبي به دست آورده، اظهار داشت: در سال گذشته در دو رده سني استان فارس توانست مقامهاي اول و دوم كشور را از آن خود كند.

پرداخت يك چهارم هزينه هاي تيم جودو

صابري نژاد در خصوص مشكلات تيم جودوي استان فارس گفت: اين تيم در سال گذشته به دليل مشكلات مالي شرايط سخت و دشواري را پشت سرگذاشت.

رئيس هيئت جودوي استان فارس ادامه داد: در اين راستا فقط يك چهارم هزينه هاي تيم پرداخت شد از اين رو مشكلات زيادي را در حوزه مالي شاهد بوديم.

وي افزود: به عنوان نمونه براي اعزام يك تيم به تهران و شركت در مسابقات حداقل يك ميليون تومان نياز است كه در سال گذشته براي تامين اين هزينه ها و همچنين برگزاري مسابقات مشكلاتي داشتيم.

صابري نژاد بيان كرد: البته در سال جاري حدود پنج الي شش ميليون تومان از هزينه هاي سال گذشته پرداخت شد كه در اين راستا خواستارپرداخت به موقع هزينه ها هستيم.