وجود بازار سياه گسترده قاچاق اورانيوم غني شده در گرجستان

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز،"سوسو كاكوشادزه" رئيس سازمان امنيت هسته اي و تشعشع در وزارت محيط زيست گرجستان اعلام كرد:"در طول دو سال گذشته 4 بار تلاش شده است تا اورانيوم غني شده با درجه بالا از طريق گرجستان قاچاق شود".

كاكوشادزه اظهار داشت:"در تمام اين موارد نيروهاي امنيتي گرجستان از قاچاق اين نوع اورانيوم كه از خارج به كشور وارد شده بود تا به كشورهاي ديگر قاچاق شود ممانعت كردند".

هنچنين يكي از ديپلمات هاي غربي نزديك به آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد كه مقامات آژانس طي بازرسي هاي اخير خود از گرجستان تنها درباره رويدادهاي اخير چيزهائي شنيده اند.

اين ديپلمات گفت اخبار نگران كننده بود به خاطر اينكه اينها بيانگر اين است كه يك بازار سياه فعال اورانيوم بسيار غني شده وجود دارد.

همچنين اين ديپلمات كه خواست نامش فاش نشود اعلام كرد:"اين موارد هسته اي است چرا گرجستاني ها مدتي طولاني منتظر ماندند تا به آژانس گزارش دهند".

اين مقام گرجي گفت:تفليس در حين اينكه مقامات در حال رسيدگي به اين موارد بودند نمي خواست اين مساله را گزارش دهد.

اين مقام گرجستاني بدون اينكه نامي از كشوري كه اين اورانيوم از آنجا وارد گرجستان شده و يا اينكه آيا اين اورانيوم تا اندازه اي غني شده بود كه براي ساخت تسليحات هسته اي مورد استفاده قرار بگيرد.

لازم به ذكر است كه آژانس چندي پيش به منظور جستجو براي يافتن مواد اوليه تسليحات اتمي پنهان شده در گرجستان تعدادي از بازرسان خود را به اين كشور اعزام كرد و ديپلماتها ابراز اميدواري كردند كه بازرسان بتوانند رد پايي ازمواد اوليه تسليحات اتمي پنهان شده درگرجستان بيابند .

يكي از ديپلماتهاي آژانس كه نخواست نامش فاش شود در اين زمينه خاطر نشان ساخت : بازرسان آژانس همچنين از موسسه اتمي آبخازيا كه احتمال مي رود پلوتونيوم و اورانيوم غني شده در آن پنهان شده، بازديد مي كنند .