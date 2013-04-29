مسابقات شطرنج قهرمانی نونهالان مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نژاد عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از میزبانی مسابقات شطرنج قهرمانی کمتر از شش ساله های پسران و دختران این استان به منظور حضور شطرنج بازان برتر این استان برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا از روز دوشنبه به میزبانی شهرستان بابل خبر داد.

وی افزود: این مسابقات تا فردا 10 اردیبهشت درسالن هیئت شطرنج بابل ادامه خواهد داشت. مسابقات بر اساس مقررات فدراسیون جهانی شطرنج و در 7 و یا 9 دور به روش سوئیسی و مجزا در دو جدول جداگانه برگزار می شود.

رئیس هیئت شطرنج مازندران، اضافه کرد: زمان بازی برای هر بازیکن 45 دقیقه به علاوه 15 ثانیه اضافه به ازای هر حرکت از اولین حرکت بازی است. حکم و مدال به نفرات اول تا سوم اهدا خواهد شد.

وی تصریح کرد: فقط نفرات اول پسر و دختر این مسابقات با تائید کمیته گزینش گر فدراسیون شطرنج، شانس حضور در مسابقات آسیائی را خواهند داشت.

مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی شش تا 18 سال دختران وپسران آسیا روزهای 30 خرداد تا شش تیرماه امسال در مازندران برگزار می شود.