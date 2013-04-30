پریشان تن به آب زد/ آرامش به پریشان برگشت

به گزارش خبرنگار مهر در کازرون، پریشان یکی از زیباترین و بزرگترین دریاچه‌های آب شیرین ایران و خاورمیانه است که در بخش جره و بالاده شهرستان کازرون قرار گرفته است.

این دریاچه به نامهای مور، پریشان و فامور نیز شناخته شده‌است.

دریاچه پریشان در طول تاریخ با فرهنگ و تمدن مردم فارس و کازرون عجین شده و به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی کازرون همواره مردم نقاط مختلف ایران به ویژه استان فارس را به سوی خود جلب می کرد.

طی این سالها بحرانهای مختلفی در این تالاب رقم خورده، آنجایی که خشکسالهای پی در پی با چاشنی فعالیت چاه های غیر مجاز کشاورزی، شیره جان پریشان را کشیدند تا به کلی خشک شود، یا زمانیکه می خواستند از میان آن جاده رد کنند، و یا آتش سوزیهایی که به نیت تصرف خاک پریشان قلب دریاچه سوخت.

آبگیری پریشان

اما طی ماه های اخیر بالاخره بارانهای به نسبت مناسبی خاک پریشان را با آب آشنا کرد و باعث شد زندگی دوباره در این تالاب جاری شود.

تازه­ ترین بررسیهای زیست­ محیطی از سطح تالاب پریشان در شهرستان کازرون فارس حاکی از مشاهده چندین گونه­ پرنده­ مهاجر از جمله فلامینگو، بوتیمار و... تخم­گذاری برخی از این گونه­ ها در سطح تالاب است. خبرهای خوبی که حاکی از بازگشت دوباره­ حیات به هویت زیست­ محیطی اهالی کازرون است.

در پی بارشهای باران در سال زراعی جاری و جان گرفتن دوباره برخی از چشمه های تالاب بین المللی پریشان، نزدیک به 300هکتار از این تالاب مجددا آبگیری شد.

دبیر موسسه­13 فروردین در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اکوسیستم تالاب پریشان تا قبل از اینکه دست نخورد و در آن آشفتگی ایجاد نشود در منطقه بصورت یک زیست بوم پایدار به حیات خود ادامه می­ داد اما دخالت انسان به این تالاب باعث شد که طی چند سال اخیر تالاب دچار کم آبی و خشکی شود.

سیدعلی­ اکبر کاظمینی افزود: در صورت عدم دخالت انسان، طبیعت خود روند احیا این تالاب را کاملا کنترل می­ كند و افزایش میزان بارندگی در سال زراعی 92-91 یعنی چیزی حدود حد متوسط بارندگی منطقه باعث شده که بخش­هایی در شمال و شمال شرقی تالاب در کنار کوه آبگیری شود و این نوید به مردم، دوستداران طبیعت و کشاورزان داده شود که احیاء تالاب امکان­ پذیر است.

وي بيان كرد: در حال حاضر حدود 10 درصد تالاب آبگیری شده و در این بخش نیزارهای فراوانی وجود دارد که این نیزارها باعث شده که حلقه­ های اکوسیستم به تدریج در پریشان کامل شود.

کاظمینی گفت: مشاهده گرازها در منطقه، تخم­ گذاری پرندگان آبزی و کنار آبی در نیزارها، پروازهای پرندگان بر فراز پریشان و مشاهده تعداد زیادی فلامینگو، کیشم، بوتیمار، اگرت و یک پلیکان موید آن است که در صورت عدم دخالت و دوری جستن انسان­ها، روند رو به رشد اکوسیستم پریشان ادامه پیدا می­ کند.

تخمگذاری پرندگان در حاشیه تالاب

وی یادآور شد: بی­ شک تخم­گذاری و زادآوری پرندگان نقش بسزایی در پایداری اکوسیستم یک تالاب داراست و در حال حاضر که فصل زادآوری پرندگان است آب به عنوان عامل اصلی کمک می­ کند که پرندگان زادآوری خود را کامل کنند و جوجه­ های آنها با خودشان به مهاجرت ادامه بدهند تا سال آینده چرخه مهاجرت پرندگان به پریشان قطع نشود.

این فعال محیط­ زیست همچنین هشدار داد: دخالت انسانی می­ تواند برای احیای تالاب در وضعیت فعلی که اکوسیستم شکننده است، بسیار خطرناک باشد زیرا درست در زمان فصل جفت­ گیری و تخم­گذاری پرندگان هرگونه آسیب به زیستگاه می­ تواند چرخه تولید مثلی را متوقف كند و حلقه پرندگان به عنوان بخش مهم و اساسی تالاب از بین برود.

کاظمینی همچنین خطاب به جوامع محلی و مسئولان محیط­ زیست گفت: جوامع محلی و مسئولان محیط زیست باید با حفاظت از این بخش آبگیر شده تالاب اجازه دهند که فصل زادآوری این پرندگان کامل شود و جمعیت که پشتوانه آینده تالاب پریشان است به اکوسیستم پریشان اضافه شوند.





قایقی که بعد از سالها به دریاچه بازگشت

وي ادامه داد: همچنین جوامع محلی با توجه به اینکه ماهی­ های پریشان تقریبا از بین رفته ­اند و در این آب ماهی برای شکار پرندگان نیست اجازه دهند که پرندگان در زمین­های اطراف، غذای خود را بدست آوردند و با حفاظت از آنها شرایط یک زندگی حداقلی برای پرندگان را فراهم كنند.

دبیر موسسه­13 فروردین بيان كرد: لایروبی کانالهای مسیر سیلاب­های زمستانی منتهی به تالاب و تامین حق­ابه­ های تالاب از چشمه­ ها، در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست است از همین جا این نوید به مردم و دوستداران طبیعت می­ دهیم که با بهبود شرایط بارندگی در سال جاری می­توان به احیا پریشان امیدوار تر بود.

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گزارش: هژیر فتحی