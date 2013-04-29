مولایی و جساس صاحب طلا و برنز کشتی فرنگی جوانان کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های مرحله نهایی کشتی فرنگی انتخابی تیم ملی با حضور فرنگی کاران اوزان 50، 55، 60، 66، 74، 84، 92 و 120 کیلوگرم به میزبانی شهرکرد به انجام رسید و دو کشتی گیر قمی در بین برترین ها خوش درخشیدند.

در حالی که این مسابقات با عنوان جام مرحوم محسن پودنکی قهرمان ارزنده کشتی قم برگزار می شد، فرنگی کاران قمی در اوزان 74 و 120 کیلوگرم با نشان دادن توانایی های خود به روی سکو رفتند در حالی که یک طلا و یک برنز حاصل تلاش آنها در جدال با برترین های کشتی فرنگی جوانان کشور بود.

در وزن 74 کیلوگرم امیرحسین مولایی نماینده تیم اعزامی کشتی فرنگی استان قم بود که در این وزن توانست رقبای خود را تا پای فینال با شایستگی شکست بدهد و در دیدار نهایی نیز بر رقیبی از خوزستان غلبه کرده و بدین ترتیب قهرمان این وزن لقب بگیرد.

مولایی یکی از کشتی گیران آماده و توانمند کشتی فرنگی استان قم محسوب می شود که پیش از این در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی نوجوانان آسیا نیز عضو تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان بوده و به مسابقات قهرمانی آسیا نیز اعزام شده است.

این کشتی گیر توانا در وزن 74 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی نوجوانان آسیا در سال 2010 عضو تیم ملی ایران بود و در حالی که پیکارهای آسیایی در تایلند برگزار می شد در نهایت با کسب مقام سوم و نشان برنز به کار خود پایان داد.

امیرحسین مولایی در حالی در وزن 74 کیلوگرم قهرمان شد که در این وزن فرشاد رستمی کیا از خوزستان به مقام نایب قهرمانی دست یافت، ضمن اینکه علی شریفی دیگر کشتی گیر خوزستانی در جایگاه سوم ایستاد و مهدی فلاح از تهران، امیر شاه پروری از البرز و رسول گرمسیری از خوزستان در رده های چهارم تا ششم این وزن انتخابی تیم ملی جای گرفتند.

اما دیگر موفقیت تیم اعزامی هیئت کشتی استان قم در مسابقات مرحله پایانی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی جوانان برای شناخت برترین ها به منظور حضور در پیکارهای قهرمانی آسیا، توسط یحیی جساس در وزن 96 کیلوگرم به دست آمد و طی آن یحیی جساس بعد از سید مصطفی صالحی زاده از خوزستان و امیر زرین چگینی از تهران به مقام سوم دست یاف، ضمن اینکه محمد ابراهیمی از کردستان، میلاد درخشی از کهکیلویه و بویراحمد و علی زنگنه از خوزستان در رده های بعدی ایستادند.

