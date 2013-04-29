به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجوی جانباز دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور در مسابقات بینالمللی دو و میدانی جانبازان و معلولان امارات عنوان نایب قهرمانی این مسابقات در رشته پرتاب وزنه را از آن خود کرد.
رمضانعلی دولابی که در رشته تربیت بدنی واحد نیشابور مشغول به تحصیل است، در این دوره از مسابقات که انتخابی رقابتهای جهانی فرانسه نیز بود، موفق شد در رشته پرتاب وزنه با ثبت رکورد 13 متر و 89 سانتیمتر به مدال نقره این ماده دست یابد.
در این مسابقات نمایندگان 33 کشور جهان شرکت کرده بودند که از ایران 11 ورزشکار حضور داشتند.
دولابی در این مسابقات توانست 30 سانتیمتر رکورد خود را افزایش داده و در حال حاضر رکورددار آسیا در کلاس خود است.
جلسه مشترک دانشگاهیان با صنعتگران نیشابور برگزار شد
معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گفت: جلسهای با حضور تنی چند از مدیران کارخانجات شهرستان بهمنظور ارتقای سطح همکاری این دانشگاه با صنایع و کارخانجات صورت گرفت.
علیرضا مهرآذین اظهار کرد: مدیر کارخانجات فافا، مشهدروستا و سبزی پاککنیتیار در این جلسه در زمینه همکاری مشترک تبادل نظر کردند.
معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور بیان کرد: برگزاری همایشهای مشترک با محوریت صنایع غذایی، کارگاههای آموزشی، انجام طرحهای پژوهشی مشترک و مورد نیاز صنایع، اعزام دانشجویان رشته صنایع غذایی این دانشگاه به کارخانجات بهعنوان کارآموز و انجام پایاننامههای دانشجویی با مشارکت صنایع از عمده موارد مطرح شده در این جلسه بود.
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