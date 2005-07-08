مربي ژاپني تيم ملي جودو بانوان ايران پنجشنبه وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار" مهر" خانم " ليائو" پنج شنبه وارد ايران شد و قراراست از روز شنبه با حضور در تمرينات تيم ملي بانوان كار خود را با اين تيم آغاز كند. تيم ملي جودوي بانوان براي اولين بار است كه تشكيل مي شود و به عنوان اولين هدف حضور در مسابقات كشورهاي اسلامي را مد نظر قرار داده است.

حضور خانم ليائو در ايران به صورت موقت است و در صورت رضايت از كار وي قرارداد او به مدت يكسال تمديد خواهد شد.