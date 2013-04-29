احمدی نژاد با طرح مدودف می خواهد بعد از شش ماه به قدرت باز گردد/ پانزده کاندیدا شرایط احراز صلاحیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر حبیب الله عسگراولادی در حاشیه همایش بانوان حزب مؤتلفه اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که با توجه به تنظیم ملاکهای انتخاب رییس جمهور آینده از سوی شورای نگبهان بهتر نیست که این شورا این ملاکها و معیارهای رجل سیاسی و مذهبی را در اختیار مردم و رسانه ها قرار دهد که تا شائبه ای در رد صلاحیتها ایجاد نشود گفت: اگر شورای نگهبان تصمیمی در روش خود بدهد اعلام خواهد کرد.

وی ادامه داد: شورای نگهبان در بحث تایید صلاحیت ها نمی تواند به برخی ضعف ها کار داشته باشد و تنها بر اساس اینکه آن نامزد رجال سیاسی و مذهبی هست یا نیست اعلام نظر می کند این شورا در این راستا تجربه سالیان دور را دارد.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه احمدی نژاد در سخنرانی خود به خصوص در سفرهای استانی می گوید: به من اجازه ندادند که این کار یا آن کار را بکنم نظر شما در این خصوص چیست گفت: اینها نمی خواهند ملاک قانون اساسی را قبول کنند. حتی در زمان آقای خاتمی و هاشمی نیز این موضوع را شاهد بودیم.

عسگراولادی افزود: اینها دو دوره رئیس جمهور بودند اما باز می خواهند در مسند قدرت بمانند اگر دقت کنید در دوره آخر هاشمی هم عده ای می خواستند زمینه ماندن ایشان در مسند ریاست جمهوری تمدید کنند و در زمان خاتمی هم لایحه دوقلو را تنظیم کردند.

وی با بیان اینکه احمدی نژاد با طرح مدودف می خواهد در قدرت بماند گفت: احمدی نژاد می خواهد ریاست جمهوری اش با مشایی ادامه پیدا کند و بعد از 6 ماه مشایی استعفا دهد و دوباره احمدی نژاد وارد عرصه شود و قدرت را در دست بگیرد.

دبیر کل جبهه پیروان در توصیه ای به احمدی نژاد گفت: وقتی که احمدی نژاد در سخنرانیهایش دائما تاکید می کند همه یک رای دارند و کسی نباید از جانب مردم تصمیم بگیرد به احمدی نژاد هم توصیه می کنیم که یک رای بیشتر ندارد و نمی تواند به جای مردم تصمیم بگیرد مردم می خواهند رئیس جمهور جدید داشته باشند.

عسگر اولادی خاطر نشان کرد: مثلا به من گفتند شما نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوید ولی من در جواب گفتم سن و سال من اقتضا نمی کند که وارد این عرصه شود.

وی تاکید کرد: کسی که دو دوره رئیس جمهور بوده باید فضا را برای ورود نسل جوان باز کند.

در ادامه وی در پاسخ به این سوال که پس با توجه به فرمایشات شما خاتمی و هاشمی هم نباید وارد عرصه شوند گفت: قائدتا نباید بیایند، سپس خبرنگاری گفت: هاشمی در آخرین اظهارات خود گفته است من صراحتا نمی گویم که نمی آیم، عسگر اولادی در جواب گفت: اگر آمدند خواستید رای ندهید.

این فعال سیاسی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا جامعتین وارد بحث مصادیق انتخابات ریاست جمهوری شده است گفت: جامعتین هنوز مصادیق را مشخص نکرده و در حال شور و بحث است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری ورود چند نفر از آنان را در رقابتهای نهایی و در معرض رای مردم قرار گرفته اند مناسب می دانید گفت: از تعداد 45 کاندیدای که وارد عرصه شده اند حدودا 14 تا 15 کاندیدا شرایط احراز صلاحیت را دارند.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا نظر سنجی را برای رسیدن به کاندیدای نهایی مقبول و مناسب می دانید گفت: بله نظر سنجی در عرصه انتخاب یک راه معقول است.

وی افزود: کاندیداهای ریاست جمهوری باید مشروعیت و مقبولیت داشته باشند که مشروعیت آن را شورای نگهبان تایید می کند و مقبولیت آن از نظرسنجی و میزان اقبال مردم به آن کاندیدا مشخص می شود.

عسگراولادی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ائتلاف پنج نفره و ائتلاف پیشرفت با یکدیگر ائتلافی خواهند داشت گفت: در صدد آن هستیم که ائتلاف پنج گانه و ائتلاف سه گانه و جبهه پایداری به یک ائتلاف ده گانه برسیم تا از این ائتلاف ده گانه یک کاندیدای واحد انتخاب شود.