عدم پرداخت حق بیمه کارگران از مهمترین دغدغه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی عصر دوشنبه در همایش تجلیل از کارگران نمونه استان افزود: همچنین این امر سبب بروز ارائه مشکلات خدمات درمانی به کارگران شده است.

وی اظهار داشت: برای رفع این مشکلات نیاز به همکاری برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی دارد.

محمد حیدری نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گلستان نیز گفت: برابر ماده قانون تامین اجتماعی کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه کارگرگان هر ماه تا پایان ماه بعد هستند.

وی اظهار داشت: این امر سبب می شود تا در ارائه خدمات بیمه ای به کارگران مشکلی ایجاد نشود و همکاران نیز موظف شده اند با انجام بازرسی از کارگاه نست به تمدید بیمه های تامین اجتماعی کارگران اقدام کنند.

وی عنوان کرد: اگر لیست کارگران ارسال شود خللی در سوابق بیمه ای شان ایجاد نمی شود و ما در این زمینه با کارفرمایان همکاری لازم را خواهیم داشت.

حیدرنژاد افزود: اگر کارفرمایی توان پرداخت حق بیمه را در ماه خاصی نداشته باشد می توانیم این مجوز را به شعب بدهیم تا چند ماه لیست کارگران را بگیرند تا خللی در سوابق کاررگان ایجاد نشود و زمانیکه مشکل کارفرمایان حل شد می توانند نسبت به پرداخت تعهدات اقدام کنند.

در این آیین از خدمات 11 کارگر تجلیل شد.