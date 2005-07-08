مرحله سوم اردوي تيم ملي كاراته از روز يكشنبه آغازخواهد شد

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم 4 نفره كاراته ايران خود را براي حضور در رقابتهاي wordgime يا المپيك غيرالمپيكي ها آماده مي كند. سعيد فرخي ، مهران بهنام فر ، عليرضا كتيرايي و حسن روحاني نفراتي هستند كه زيرنظرغلامرضا دباغيان كار آماده سازي خود را دنبال مي كنند.

درمرحله سوم تمرينات بيشتر به كارهاي تخصصي كاراته، افزايش سرعت و كاهش فشار تمرينات بدنسازي اختصاص خواهد داشت. اين تيم اول و دوم مرداد ماه دررقابتهاي جهاني wordgime كه به ميزباني آلمان برگزار مي شود به ميدان خواهد رفت.