مرحله سوم اردوي تيم ملي كاراته از روز يكشنبه آغازخواهد شد

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم 4 نفره كاراته ايران خود را براي حضور در رقابتهاي wordgime يا المپيك غيرالمپيكي ها آماده مي كند. سعيد فرخي ، مهران بهنام فر ، عليرضا كتيرايي و حسن روحاني نفراتي هستند كه زيرنظرغلامرضا دباغيان كار آماده سازي خود را دنبال مي كنند.
درمرحله سوم تمرينات بيشتر به كارهاي تخصصي كاراته، افزايش سرعت و كاهش فشار تمرينات بدنسازي اختصاص خواهد داشت. اين تيم اول و دوم مرداد ماه دررقابتهاي جهاني wordgime كه به ميزباني آلمان برگزار مي شود به ميدان خواهد رفت.
مرحله سوم اردوي آمادگي تيم ملي كاراته كشورمان جهت اعزام به مسابقات آلمان از روز يكشنبه هفته آينده آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار" مهر" تيم 4 نفره كاراته ايران خود را براي حضور در رقابتهاي wordgime يا المپيك غيرالمپيكي ها آماده مي كند. سعيد فرخي ، مهران بهنام فر ، عليرضا كتيرايي و حسن روحاني نفراتي هستند كه زيرنظرغلامرضا دباغيان كار آماده سازي خود را دنبال مي كنند.
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